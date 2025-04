Armored Warfare-zostań najemnym czołgistą

Wolfi- jej czołgi są mobilne i dobrze uzbrojone

Shishkin- czołgi w jego arsenale są potężnymi maszynami, które opierają się nie jednemu zadaniu

Zhang- to czołgi z możliwością wielu modyfikacji oraz ulepszeń

mobilne czołgi bojowe

niszczyciele czołgów

lekkie czołgi

działa samobieżne

opancerzone pojazdy bojowe

bitwy treningowe-gracz sam kreuje bitwe

bitwy PVP gracze są dobierani przez serwer do bitwy gracz kontra grzcz

bitwy PVE grzcze w pięcioosobowych drużynach walczą z botami

GLOBALNE OPERACJE gracze mają za zadanie przejąć kontrolę nad portem(jedyny tryb z wielokrotnym odrodzeniem)

Gra została wydana przez firmę Obsidian Entertainments w 2015 roku rozwija się oraz cieszy się popularnością. Ty też mósisz chociaż wiedzieć co to za gra!!!W grze jesteś wolnym czołgistą, który posiada kontakty z trzema dilerami czołgów:Z góry pocieszam że możecie mieć czołgi różnych dilerów, ale dilerzy to nie koniec w rodzajach też nie jest ich mało:Gra posiada różne tryby gry takie jak:Osobiście gra dla mnie jest 10/10 ponieważ dzięki najnowszej technologii posiada wspaniałą fizykę(rozpryski wody,burze piaskowe), oraz grafika jest bardzo realistyczna. Grę osobiście zaliczyłbym w skali między zręcznościowe(system HP), a symulacyjne ponieważ posiada bardzo dobrą fizykę oraz grafikę do naśladowania rzeczywistości. Gra jest super mimo dużych obciążeń dla komputera.Zapraszam do plutonu i starć turniejowych: smateusz49[PPO](PogromcyPolskichOrłów)