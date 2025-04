Jedan z wiekszych imprez e-sportowych w polsce nadchodzi wielkimi krokami,kiedy będzie trwała? Zacznie się 1 czerwca a zakończy 4 czyli 4 dni,ogólne szczególy wydarzenia znajdziecie na oficjalnym fanpage good game expo.Moge na starcie wam powiedzieć że będą takei gry jak,dota2,hots,overwatch,liga legend,cs gooraz wiele innych jak mortal kombat i street fighter.Bilety 4 dniowe kosztują 5 0złoty co jest bardzo tanim wynikiem jak an taką impreze.Niezabraknie też znanych twarzy internetu jak i profesjonalny graczy jak taz oraz sa wardega,niezabraknie również abstrachuji oraz innych sławnych youtuberów,o dziwo(co jest dla mnie plusem)zapowiada sie na to że niebedzie stuu(stół,stulejarz).Wstęp bez wymaganego opiekuna jest od 13 roku życia(a przynajmniej tak było na ostatnim good game expo).No właśnei i za to wszystko płacimy jedyna 50 złoty (bedą też turnieje otwarte w każda z gier które wymieniłem oraz inne atrakcje jak paintball na jednej ze slynnych map cs go,tak na żywo nie w grze).Możesz też kupić najdroższy bilet za 150złoty ktory daje jedynie wiecej od tego za 50 zł to że możeez spotkać pisarza książki ,,Gra o tron".Będą też slynne festiwale youtuberów oraz mini konkursy wraz z nimi.No więc widzimy się na good game expo :).ps.Impreza odbedzie się dokładnie w miejscowości zwanej Nadrzyn,dokładne informacje,harmonogram oraz kto wpadnie na tą impreze możecie sprawdzić na fanpageu good game expo jak już w sumei wspominałem :).Powodzenia :)