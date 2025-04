Jak grać a cs:go

Maykon

1 Podstawą jest, aby grać czysto. Jeśli nie grasz czysto, to jesteś po prostu nic wart i zbędne ułatwienia gry tylko niszczą innym rozgrywkę, dlatego nigdy nie zaczynaj przygód z haxami, ponieważ i tak się skończy to dla Ciebie źle, a nie dobrze, to że szybko nabijesz dobrą rangę nie odzwierciedla prawdziwej gry, tylko zbędnie ułatwionej. Dlatego unikaj spotkania z wszelakimi oszustwami. 2. Nie trolluj. Nie graj po to, aby denerwować ludzi. Puszczając głupie dźwięki typu Sad Violin, debilną muzykę, czy jakieś inne bełkoty także jesteś denerwującym człowiekiem, dlatego nie zdziw się jak szybko dostaniesz mute. Formą trollu jest też głupia zabawa grą, typu nie strzelanie w przeciwnika, bieganie z kosą, czy kupowanie głupich niepotrzebnych broni, albo oszczędzanie gdy wszyscy coś kupują, jest to po prostu niedorzeczność. A najgorsi są tacy, co specjalnie przeciągają rundę, albo bawią się w defusowanie, które kończy się wybuchem. Przykładem jest taka akcja: Jest bomba podłożona, przeciwnik zostaje sam na sam z ct'kiem. Ten zabija Go i idzie defusować, ale głupio naciska przycisk do rozbrajania, tańczy, skacze, nikt nie wie o co chodzi, ok. 9 sekund do wybuchu bomby, on nie ma defusa, ucieka, udaje mu się ujść z życiem, ale broń którą zaczął Saveować wyrzucił w ostatnim momencie. Taki ktoś to skaza. 3. Graj Fair-Play. Nawet gdy rywale są niemili nie odpowiadaj im na złośliwości. Napisz na początku GL - Good Luck HF - Have Fun, po połowie GH - Good Half, a na koniec gry zostaw im serdeczne GG - Good Game, nawet jak przegracie, to należą Wam się gratulację za walkę, a także im. 4. Trenuj wiele map. Nie siedź bezczynnie na jednej z map codziennie grając w nią godzinami. Jest to niestosowne i głupie, ponieważ możliwe, że twoi koledzy będą kiedyś chcieli zagrać z tobą, a będą chcieli inną mapę i jesteś zielony, dlatego radzę Ci ćwiczyć wiele map. 5. Ćwicz taktykę. Jest wiele odcinków i poradników jak rzucać granaty na poszczególnych mapach, więc wykorzystaj ten fakt i zacznij się uczyć już teraz. Ucz się też rządzić teamem i prowadzić ich do zwycięstwa, ponieważ czasem przyda się też twoja chwila, kiedy ty będziesz zarządzał piątką. 6. Graj ze znajomymi. Zawsze grając z kumplami jest raźniej, nie nudzi się rozgrywka, od czasu do czasu staje się zabawnie, uczycie się wspólnej gry, a także rozdzielacie się pozycjami, co powinno być dla Was wygodne, ponieważ każdy z Was wie jaką bronią lubi grać. 7. Nie ucz się grać wszystkimi broniami. Jest to bezsensowne, ponieważ da się grać kilkoma broniami, pmami, pistoletami i czasem jakimś ciężkim karabinem. Sama znam takich ludzi, którzy wyuczyli się grania każdą bronią i myli im się nawet sposób strzelania. Według mnie po stronie terrorystów wystarczy AK-47, Gail AR, AWP, P90, MP7, Tec i Glock, a czasem XM10407. A po stronie CT: M4a1-s/M4a4, Famas, P90, MP7 i MP9, Five-Seven i usp-s/p2000. 8. Za wszelką cenę nigdy się nie poddawaj, walcz do końca, nawet gdy jest wynik 15:0 da się to odrobić i doprowadzić do remisu, dlatego nie wolno Ci rezygnować z gry i podkładać się przeciwnikom, ponieważ jest to bezsensowne i głupie. 9. Jeśli trafisz na całą drużynę jakiejś bandy dzieciaków, nie zwalaj na nich winy. Graj swoje, nie zważaj na wnerwiający głos członków twojej ekipy, graj jakbyś miał z nimi grać przez kilka lat, mi to nie przeszkadza jak trafię na team rusków, co mnie wyzywa od pewnych rzeczy i radzę sobie i wygrywamy. 10. Zawsze przed meczem turniejowym, czy innym rozegraj rozgrzewkę. Jest to niezwykle istotny element gry, który poprawia twoją formę. Jeśli jesteś "na świeżo" możesz wiele rund za sobą na dno pociągnąć i przegrać mecz, a otrząsnąć się możesz w połowie meczu, dlatego warto nie ryzykować i rozegrać tą 30 minutową rozgrzewkę, polecam.