Poradnik Leblanc

exeSprint

Witam.

Chciałbym przedstawić Ci mój autorski poradnik do LeBlanc <3

Zapraszam do czytania oraz życzę miłej zabawy podczas gier tą panią :)





Na jakiej lini?



Po prostu na midzie :)



Czary przywoływacza



Tutaj niezmiennie zawsze gramy Flash oraz Ignite.



Itemy



Morelo jako pierwszy item, chyba, że grasz na postać typu Zed lub Syndra to wtedy Klepsydra Zhonyi. Potem w kolejności Echo Luden, ButyMerkurego, Kapelusz Rabadona, Void Staff (niestety polskiej nazwy nie znam) i protopas Hextech.



Lejnowanie



Starasz się obijać przeciwnika w early tj. Od 2 lvl do 6 lvl (potem już od razu zabijasz :P ). Zwykle obija się przeciwnika gdy przechodzi pomiędzy swoimi minionami, używamy wtedy W w miniony i w niego, a następnie się wracamy ponownie wciskając ten sam klawisz. Potem wystarczy chwile poczekać na załadowane się pasywy i rzucamy Q w jednego z oznaczonych minionów.( Nasze Q odbija się od wszystkich naznaczonych pasywą celów aż trafi w przeciwnika).



Zadanie w team fightach.





Twoim zadaniem jest wyeliminowanie przeciwnego adc nim on zniszczy twoją drużynę.



Tricki





LeBlanc to postać wprost stworzona do oszukiwnia przeciwników. Polecam wam spróbować jednego bardzo satysfakcjonującego oszustwa. Gdy ucieka ieprzed przeciwnikami użyjcie swojego W następnie wbiegnijcie w krzaki przed wami i cofnijcie się klikając drugi raz W. Efekt gwarantowany :) Teraz tylko patrzeć jak przeciwnicy wbiegają zdezorientowani do krzaków w poszukiwabiu ciebie.



To już koniec poradnika. Życzę miłej gry oraz śmiesznego oszukiwania przeciwników :P



ExeSprint