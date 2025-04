bartekv13

Krótk iwywód o tym czy wwarto w to zagrać.

Overwatch czyli gra ze stajni blizzard podczas beta testów osiągneła nelada sukces,niestety fani modelu free 2 paly zostal izawiedzenie i gre trzba kupić za conajmniej 150 zł,ale czy warto?

no właśnie to pytanie zadaje sobie wielu graczy znudzonych aktualnymi tytułami,dlatego ja postaram się powiedzieć ci dlaczego warto grać w overwatch.

pierwszym plusem jest grafika która nawet na najniższych ustawieniach prezentuje się bardzo ładnie ,jedyna różnica która jest widoczna w grafice mocno to to że na najniższych ustawieniach zamiast szpiczastych końców mapy są one lekko zaokraglone co jedna knieprzeszkadza w rozgrywce , gracz na 30 fps j low ma takei same szanse wygranej jak gracz na high,no chyba że ten drugi dłużej gra od tego pierwszego :).Następną rzecza jest sama rozgrywka,o ile w lidze legend lub docie mecze są z regóły przesądzone ,bo jeśli ktoś oda first blooda to już wiadomo kto ma wieksze szanse na wygraną,w overwatchu gra jest bardziej emocjonująca przez co nieraz możecie mieć 99% przejęcia punktu i jeszcze przegrać(sam tak miałem i sam tak robiłem)przez co można nieraz wyzwac team od noobów po przegrywacie 2:0 a okaże sie że wyrgacie 2:3 i wtedy ty wychodzisz na toksycznego gracza.

Następną żecza jest to że to gra blizzarda,tak jak od valve możemy się spodziewać niczego(zmiana dźwieków broni których nikt niechciał)tak blizzard złucha swojej społeczności ponieważ niejest aż tak duża jak np stema,najlepiej widać to po forum na ich stronie,gdy na steamie niewidać by admini sie udzielali tak na forum blizzarda możemy zobaczyć liczn tematy z znaczkiem blizz,czyli że blizzad na nie odpowiedział,najlepszym przykładem jest temat w którym ktoś zaproponował polskiego bochatera ,ico?no i blizzard na nie odpowiedział ,zainteresował sięnim a nie to co na steamie gdzie jakaś propozycja przepadła by w tyśiącach innych i nawwet niedotarła by do moderatora.

Najwieskzym plusem jest też to że blizzard wspiera swoje gry niezależnie czy ktoś w nie gra czy nie,przykładem jest world fo worcraft w którego gra o wiele mniej osób niż kiedyś jednak blizzaard cały czas go wspiera i daje mu aktualizacje.

Wiec kupując cośod blizzarda masz pewnośc żę produkt bedzie 100% działał,bedzie długo wspierany ,wszystkie obietnice zostaną spełnione oraz że blizzard nie pier*oli się z oszustami i daje im bana na ip a nie na konot,co to oznacza?Jeśli masz takeigo overwatcha,ściagasz aimbota i zostajesz złapany i co dalej?w valve dostał byś bana na konto kupił 2 i biznes siękręci w overwatchu nieam tak,blizzard surowo kara oszustów przez co jeśli oszyukiwałeś niemasz prawa zagraćw żadna gre blizzarda n tym komputerze,w skrócie ,oszukiałeś? bye bye.