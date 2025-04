MatriXGoProOfficial

Witam serdecznie .

Zapewne jesteś tutaj w celu zapoznania się powierzchownie z grą

jaką jest PURE

Sprubije napisać na czym polega i co się tutaj robi.



Zaczynając.

Gra ta jest grą motocyklową.

W grze tworzymy swój pojazd Atv pospolicie

mówiąc quada z wielu dostępnych części.

Pojazd składamy od podstaw w zależności od

przeznaczenia i typu pojazdu.

Mamy do wyboru

-trasy sprint

-trasy freestyle

-PURE

Gra polega na jedzeniu samodzielnie stworzonym

Ppojazdem po wyznaczonym torze.

Torów jest od groma i na to nie można narzekać.

Pojazd freestyle jest pojazdem podatnym a raczej

stworzonym do wykonywania trików mniej oraz bardziej skomplikowanych



Nie ma się co rozpisywać gra jest super lrzy maksymalnie ustawionej jakości grafiki rozgrywka wydaje się naprawdę bardzo realistyczna.

Oceniam tą grę w skali 9/10 z powodu dostępności jej na rynku

a także dlatego że zajmuje się tym w życiu prywatnym.

Serdecznie pozdrawiam i życzę miłej rozgrywki.

MatriXGoPro.Official