Recenzja gry Armored Warfare

delektowanie się grafiką, która jako wyjątkowa odwdzięcza się za wydane pieniądze na karte graficzną

wysoka realistyka fizyki (najdokładniejsze animacje wystrzałów, rykoszetów, rozprysków wody)

ogromna liczba różnorakich pojazdów

nowy oraz lepszy system rankingowy tzw. przelicznik efektywności bojowej HYPE, link tudzierz http://aw.gamestone.pl/kalkulator-efektywnosci-bojowej/

koniec z selekcją na lepszych i gorszych

gra występuje na turniejach growych(polacy są czołówką)

walutę premium można zdobyć za 7 dni logowania się z rzędu

wersja SD to około 15GB natomiast HD 25GB!!!

Brakuje tobie T-14 Armaty, a może po prosty nie możesz już patrzeć na t34-85.Jeśli tak to potwierdzasz słuszność pracy firmy III Fonic oraz Obsidian Entertainment, które wydały grę na światło dzienne w 2015 roku.Gra jest dostępna obecnie tylko przez serwis, który jest podobny działaniem do multi lunchera.Gra oferuje:Osobiście polecam tę gierkę, która posiada znane nam czołgi: Chalenger 2 ADTU,Leopard 2a7-140mm,T14 Armata z 156mm,XM1A3,PL-01,T15.Wymienione powyżej maszyny to tylko niektóre maszyny najwyższego tieru ponieważ są jeszcze artylerie, niszczyciele czołgów oraz nowinka:opancerzone pojazdy bojowe!!!Ostatnie posiadają swój własny specyficzny system reakcji na podłoże ze względy na pustynie w, których ciężej się poruszać kołami.Bardzo w tej grze cieszy mnie to, że każdy pojazd może mieć granaty dymne użyte oraz występują rakiety naprowadzane laserowo.Wspomniana już grafika na najwyższych ustawieniach pali kartę bardziej niż WAR THUNDER czy WORLD of TANKS, ale jednak możemy w tej grze zobaczyć znacznie więcej ponieważ gra posiada strasznie dobrze dopracowaną grafikę, której urywek udało się mi zamieścić na górze artykułu.W grze obowiązuje ten sam co w WOT system obrażeń czyli punktowy, ale możemy zato wyeliminować załoge mniejszym kalibrem działek.Wykrywanie też jest takie samo ale zato każdy wie czy jest wykryty dzięki oczku na ekranie.Osobiście zapraszam do plutonu i kupna chłodziwa do karty graficznej