Sandbox mode LOL

Jak już prawdopodobnie wiecie ma wejść sandbox mode, tutaj możemy zgłaszać błedy albo wysyłać śmieszne,fajne lub dziwne kompilacje z tego tryba. Ale zanim to kiedy ma wejść? Z tego co wiem ma wejść o północy z piątku 10.02.0217 na sobote 11.02.2017 albo w samą sobote. Na samym trybie można ustawiać różne opcje np. Przewinąć gre o 30 sekund, zresetować grę, dodać sobie lvl i gold itp. Chciałbym jeszcze dodać pewien pomysł, nie wiem czy chcieli to zrobić od początku ale jeśłi nie to oto mój pomysł. Żeby można było wybrać sobie postać nawet tą której nie mamy żeby przetestować ją i czy nam się podoba. Ale też możecie swoje pomysły dodawać w komentarzach ja chętnie je przeczytam i jak znajdę jakiś ciekawy pomysł to na pewno wyślę to do Riot stworzę wątek no forach itp. No chyba że chcesz sam to zrobić a tylko podałeś tutaj swój pomysł abyśmy to przedyskutowali.

to hyba tyle narka.





