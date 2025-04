Sword Art Online: Legend

DivineSinInfo

SAO: Legend Jest to gra o fabule z kultowego anime Sword Art Online (SAO).

Fabuła opisuje nam historie z anime 2 głównych bochaterów Asuny i Kirito. Asuna zwana także Iskrą jest dziewczyną Kirito znanego także jako czarnego szermierza . Samo anime opisuje nam historie tej pary która razem z 10 000 innymi graczy musi przejść grę mmo rpg z której nie mogą wyjść a śmierć w grze oznacza śmierć w prawdziwym życziu :) . Dla zainteresowanych grą i fabułą polecam najpierw zobaczyć przynajmniej 1 sezon Sword Art Online. Gra jest super lecz jedyne do czego się można przyczepić są to lagi jest ich pełno ale da się w miare grać dzięki systemowi auto pathering (czy jakoś tak) gdzie naciskamy po prostu na napis a postać sama idzie do questa i go wykonuje. W mojej opini gra godna polecenia.