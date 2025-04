Ja polecam TF'a ale trzeba nim sporo pograć, żeby go ogarnąć. Jednak jak już ogarniesz i będziesz budował pod Moc Umiejętności (AP) to będzie bega :) Ult za placy gościa potem stun z W walisz Q i kill

że co????????? WTF

na mida veigar.Jak się wystakujesz to ludzi na 1 r będziesz ściągać :D Na jungle hmm rengar/jax. Na topa jax/ darius

Ja bym ci polecał yasuo jest naprawdę dobry albo heimendinger uwiez mi ze z Q to dmg masakryczny

wg mnie najlepszy ap jest ekko bardzo duzy dmg sam go mainuje wiec polecam gorąco

ValhallaVibovit

Jeżeli tak to Heimer albo Syndra... a jeżeli chcesz takiego w miarę bezpiecznego to polecam barda... last hit creepki i heal'e z tyłu rzymasz