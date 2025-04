AdekMoney

W tym artykule dowiesz się o mojej historii scamerskiej oraz jak nie dać się nabrać!

Nowe próby scamingu zostali oscamowani już : Izak , Anomaly ,Hasająca Kuna



Do internetu wszedł nowy sposób scamingu, a mianowicie . Scamer piszę do ofiary (przeważnie znane osoby w internetowym przypadku słynni YouTuberzy'' że ma dla nich kod do gry .Czyli poprostu CD-key.

Bądzmy szczerzy każdy się na to nabierze.Bo nie jeden z nas pomyśli że to Grand Theft Auto albo inna sławna droga gra.Naprawdę będzię znajdowała się tam najtańsza gra jaką znajdą.Ty wpiszesz kod i koniec.

Jeśli jakimś cudem znajdzie twój nick.To piszę do steam wiadomość ,,Dzień dobry skradziono mi konto , znam login i ostatnio używanego przezemnie CD-Keya hasło zmienił hacker'' . Steam tego nie sprawdza daję mu władzę nad danym kontem.W przypadku Izaka i Anomalyego dostali oni blokadę Vac ale ponieważ są sławni blokada została z nich zdjęta , lecz z YouTubera posiadającego 30 tys subskrybcji kara zdjęta nie została blokadę Vac ma do tej pory a od zajścia mineły 4 miesiące.Dlatego nie powinniśmy przyjmować kluczy od nieznannych nam osób!Takie oto scamy powinniśmi zgłaszać jak najszybciej do Valve jednak jak widać nie znani ludzię nie mają szans. Co oznacza że Valve musi się poprawić i wysłuchać każdego.Ponieważ nie jedna osoba okradziona dostaję VAC za włamanie na konto a posiada tam wiele noży wartych ogromnę pieniądzę o które się bardzą starali.Klucze przymujmy tylko od bardzo bliskich zaufanych znajomych , platformy steam oraz platformy G2A . To w 100% zaufane strony inne mogą być scamem dlatego warto czasami uważać popytać i poczytać więcej o danej stronie na której chcemy dokonać zakupu gry lub skórek do gry , a tym bardziej za duże pieniądze musimy bardzo na siebie uważać , aby nie popełnić wiele razy popełnianego błędu przez naszych znajomych!