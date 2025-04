PodniebnySzakal

The Escapists to niezależna gra stworzona przez Team17 wydana na PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 oraz PC.

W tej grze wcielamy się w tytułowego uciekiniera, a naszym zadaniem jest, jak można się domyślic, ucieczka z więzienia. Graczom zostało udostępnione wiele więzień, każde trudniejsze od poprzedniego. Na ucieczkę z każdego więzienia jest mnóstwo sposobów; od podkopów, przez wentylację do podrabiania dokumentów. Ucieczka jednak nie jest taka porsta jak może się wszystkim wydawać, bo do ucieczki potrzebne są pienądze, które można zarobić w codzinnej pracy lub wykonując zadania dla współwięźniów. Podczas wdrażania w życie wielkiego planu napotkamy problemy takie jak brak potrzebnych przedmiotów czy czujne oczy więziennych strazników. W wolnym czasię w więzieniu możemy także trenować siłę oraz inteligencję. W miarę polepszania relacji z więxniami będziemy mogli ich skłonić do podążania za nami, aby móc pokonac strażników i problematycznych więźniów. Niektórzy więźniowie mogą nam sprzedawac przydatne przedmoty, lb przedmioty potrzebne do stworzenia przedmiotów wyższej klasy. Minusem gry jest jej skomplikowanie, połączone z tym że ta prawie nic nie wyjaśnia, co może być na początku bardzo frustrujące, lecz potrafię zrozumieć że trudnośc tej gry moze być dla niektórych wręcz zaletą. Kolejnym zarzutem dla The Escapists jest monotonność, bo jesli obierzemy sobie za cel zdobycie wszystkich punktów siły, będzie to wymagało od nas niemal godziny chaotycznego uderzania w klawiaturę.



Podsumowują; The Escapists to ciekawa gra, lecz nie jest pozbawiona wad. Mnogośc przedmiotó oraz map może jednak zapewnić graczowi godziny dobrej zabawy.