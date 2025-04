Walentynkowe prezenty od wydawców gier!

BraKontaXD

Ten miesiąc będzie zdecydowanie lepszy od stycznia, ale co deweloperzy przygotowali dla nas w dzień zakochanych? W ten dzień dylematem dla gracza będzie, czy pograć wnajnowsze gierki, a może spędzić dzień z ukochaną/ukochanym.

Coś dla fanów Dark Souls i gier sieciowych.

Oczywiście mowa tu o For Honor. Jest to gra sieciowa z podziałem na bohaterów i ciekawą fabułę.To właśnie dziekmi niej porównałem tę grę do Soulsów. Ponoć na wyższych poziomach trudności ma być podobnie niełatwy co wyżej wymieniona produkcja. Mam nadzieję, nie jak w przypadku Battlefielda, będzie ona bardziej złożona i ciekawa. Należy pamiętać, że For Honor jest nastawione na multi i kupowanie go wyłącznie dla singla może mijać sie z celem, lecz mam nadzieję, że scenariusz będzie wciągający.



W walentynki mniej snajperów na serwerach!

Właśnie tak 14 lutego wychodzi Sniper Elite 4. Znowu wcielamy się w Karla Fairburne'a, który tym razem zostaje wysłany do Włoch. Jego misją jest przygotowanie Półwyspu Apenińskiego na inwazje aliantów. Gra ulokuje nas w sandboksowym świecie, z misjami pobocznymi.

Mam też niestety smutną wiadomość dla fanów wydan pudełkowych, w Polsce ich nie dotastaną. Winą obarcza się Polskiego dystrybutora Cenegę, który dał możliwość zakupy gry w pudełku jesynie na konsole.

Gdy będziemy odpocząć odkampaniu, lubgdy ją przeszliśmy możemy zagrać w multi w trybach znanych z poprzednich odsłon. Niezabraknie też kooperacji, dla dwóch osób, ale lepsze to niż nic (może jest to pomysł na walentynki).



Podsumowując

Te 2 ciekawe produkcje i zapewne kilka indyków na Steamie, sprawiają, że dzień zakochanych stanie się dniem gracza.