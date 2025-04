AnonimPomocny

Krótka recenzja rusta

Rust jest grą survivalową z elementami craftingu. Pierwsze co trzeba zaznaczyć to fakt że potrzeba paru znajomych do gry ponieważ samemu bronienie lub raidowanie bazy jest niewykonalne. W Ruście wyróżniamy 6 ważnych materiałów:

-drewno

-metal niskiej jakości

-metal wysokiej jakości

-siarka

-kamień

-tłuszcz zwierzęcy

Od tych surowców zależy jak mocna i rozwinięta będzie wasza baza. Siedziba jest bardzo ważna w Ruście ze względu na to że jest sporo wartościowych rzeczy takich jak broń lub surowce które warto schować. Jeśli ktoś chce kupić Rusta dla eksploracji lokacji i lataniu po mapie i lootowaniu wszystkiego, nie zajdzie daleko. Baza to najważniejszy aspekt tej gry i kupując ją, trzeba mieć ją na uwadze. Gra bardzo szybko się rozwija, po paru miesiącach przerwy miałem wrażenie że gram w inną gre. Patrząc od grafiki po całkowitą zmiane mapy i elementów otoczenia jak choćby wysokie krzaki. Do gry ciągle dodawane są nowe bronie, przedmioty lub lokacje. Kupując Rusta będziecie raczej korzystać z serwerów społeczności na których będą na pewno wipe'y co jakiś czas. Rust nie jest grą dla niedzielnych graczy, potrzeba czasu żeby coś w niej osiągnąć.



Podsumowując, Rust jest dobrą grą tylko dla ludzi posiadających czas na nią, ale mimo tego warto ją kupić bo sprawia dużo radości. Swoją drogą niedawno izak zaczął znowu w nią grać co może być jakąś motywacją do kupna.