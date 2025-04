Tani telefon? Za ile? Czy się opłaca?

Wojstar

Witam ,chciałbym państwu predstawić tani telefon dotykowy do normalnego użytkowania :) ZAPRASZAM Tutaj możecie oberzeć recenzję!

Ten telefon to Lg g2 mini ,na rynku występował dwa lata temu i zadebiutował jako "Mały-Dobry" telefon. Jest on przeznaczony dla osób ,które nie potrzebują telefonów za kilka tysięcy. Jest on przeznaczony do grania w średniej klasy gry. Zagramy w Pokemon Go ,Minecraft PE ,Pixel gun 3d ,Kingdom Rush Frontiers (te gry działają płynnie) ,a teraz czas na gry które mogą się trochę zacinać podaczas rozgrywki to mogą być przykładowo Counter Atack i Gta SA . Ten smartfon może ci posłużyć jak zwykły telefon do dzwonienie ,nie robi on szału ale nie jest też najgorszy. Jest fabrycznie wyposażony w adnroid kitkat 4.4.2 ale istnieje aktualizajca do (5.0.2 lolipop nie polecam). Przestrzegam ,lepiej się korzysta z androida 4.4.2. Telefon jest dosyć ładny pod zwględem wyglądu ,ma przyciski włączania i regulacji głośności z tyłu. Przycisk włączania jest mały i nie wygodny ale to wam nie będzie przeszkadzać jak na hasło ustawicie sobie knock kode :). Ma wbudowany pilot do telewizora po mimo ceny (zaraz przedstawię) ,nie posiada czytnika lini papilarnych. Ma aparat 8 mgp.Posiada on jeszcze 8 gb pamięci wbudowaniej i 2 sloty na kartę pamięci i kartę micro sim.



OGÓLNIE:

Telefon jest w przedziale cenowym 500 - 700 zł jeśli chodzi o nową sztukę ,ale używany w dobry stanie można kupić od kwoty 250 - 400 zł.

Kupiłem ten telefon za 270 zł i dobrze się sprawuje i osobiście polecam kupić używany bo możecie na tym dużo zaoszczędzić :)



PLUSY ,MINUSY:

+ Pilot do TV

+ Dobra specifikacja cenowa

+ Dobry wygląd

+ Płynne działanie

+ Większość gier chodzi płynnnie



- nie wygodny przycisk włączania

- średniej klasy głośnik

- słaby aparat do salefy (1.3 mgp)



PODSUMOWUJĄC:

Telefon jest przeznaczony dla osób ze słabym budrzetem i nie robi on szału ale dla zwykłego użytkownika starczy :).