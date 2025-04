Top 5 gier (na komputer i telefon)

CuntiArtJutJube

Witam! w tym artykule pokaże wam top 5 gier na telefon lub komputer! Na początku informuje że grafika jest stworzona przeze mnie i nie można jej używać bo nie wyrażam na to zgody.

1. Critical Ops (Gra na telefon)



Jest to gra na telefon która ma odwzorować cs'a, nie jest potrzebny najlepszy telefon na rynku, jest bardzo znana przez to że dużo youtuberów nagrało z niej lets'playe / gameplaye.





2. Case Clicker (Gra na telefon)



Case clicker to symulator otwierania skrzynek CS:GO ale musimy naklikać się żeby zbierać pieniądze na skrzynki i klucze a czasami souveniry, co do telefonu to każdy telefon powinien uciągnać tą gre oprócz Nokii 3310 ale, to każdy przecież wie.



3. CS:GO (Counter Strike: Global Offensive Gra na komputer)



Tą gre powinien każdy znać bo to jedna z najpopularniejszych serii na zagranicznym youtube i polskim youtube, tutaj jest już potrzebny troche lepszy komputer, polecam mam 8,00 GB Ram i 100 stałych fps.



4. Subway Surf (Gra na telefon)



Subway Surf to gra w której goni nas policjan przez to że na ścianach malowaliśmy sobie grafitti czy co to tam jest, w grze są przeszkody takie jak pociągi ale niektóre pociągi mają otwartą klape i można z niej wyskoczyć, są też barykady te czerwono-białe przeszkody, niektóre trzeba przeskoczyć a na niektórych trzeba kucnąć.



5. League Of Legends (Gra na komputer)



League of legends to tak zwany - LOL, gre powinien każdy znać i jest prawie na wszystkie komputery oprócz macbooków, w grze mamy dużo bohaterów i gra jest ciągle update'owana, cały czas wychodzą nowe patche, czasami zmieniają interfejs ale to bardzo rzadko, dodają też skiny do innych postaci.





To by było na koniec Top 5 gier na telefon / komputer.





Pozdrawiam całą społeczność gamehag.



CuntiArtJutJube