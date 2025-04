AnonimPomocny

Recenzja Army patrząc nie tylko na samą grę, ale też serwery społeczności :)

Arma 3 jest grą stworzoną przez studio Bohemia, co już pokazuje że opytymalizacja jest słaba. Bez mocnego komputera nie warto jej kupywać chyba że ktoś lubi grać na 10 fps'ach. Grafika nawet na najniższych ustawieniach jest ładna co uważam za ogromny plus. Główną zaletą Army są serwery społeczności, i to właśnie one powodują że Arma to dobrs gra. Od serwerów typu wasteland po genialne serwery RP, których nie przebije żaden inny serwer RP z innych gier. Z modelami jazdy jest jak w rosyjskiej ruletce, albo jest zrobiony dobrze, albo beznadziejnie. Arma 3 posiada również kampanie, ale nie jestem w stanie nic o niej powiedzieć ponieważ nigdy jej nie rozpocząłem. W Armie jest także steam workshop, na którym jest sporo fajnych map lub broni.



Podsumowując Arme warto kupić dla serwerów społeczności i workshopa, sama w sobie jest w stanie zaciekawić ludzi ale to nie jest wysoki poziom