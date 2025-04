smateo1earn

Marzyliście kiedyś, aby zostać królami pieknej urodzajnej krainy z piaszczystymi plażami i przejrzystym morzem?

Jeśli tak to gra dla ciebie.

Ikariam powstało w studiu GAMEFORGE w 2006 roku. Jako wyjątek tego studia ta gra jest MMOSPG (Massively Multiplayer Online Strategic Game). Akcja toczy się w czasie rzeczywistym dzięki czemu możemy mieć przewagę grając w grę na smartfonie.

Na początku posiadasz jedno miasto z dostepem do tartaku i jednego z czterech surowców luksusowych siarka,wino,kryształ lub marmur.

Dzięki temu gra, aby cieszyć z szybkiego rozwoju zmusza nas do handlu w, którym jedni zarabiają, kosztem graczy początkujących.

W związku z tym warto zakładać traktaty z sąsiadami oraz być członkiem sojuszu.

Gra posiada wiele aspektów gry towarzyskiej w, której właśnie znajomości są atutem większym niż doświadczenie.

Mimo, że gra jest rozbudowana jest mimo to oparta na prostocie oraz nawet jeśli zabłądzimy mamy dostęp w górnym lewym rogu dostęp do pomocy, która jak bibliotega zawiera wszystkie informacje o mechanice rozrywki.



Bardzo fajne w tej grze moim zdaniem jest:

-podział kierunków na miasto,wojsko,badania,dyplomacje

-badania, które umożliwiają dalszą rozbudowę gospodarki i armi

-armia i flota zaprojektowane z nutką fantazji i realizmu(okręt podwodny,helikopter)

-znaczne koszty wypraw wojennych

-ograniczony zasięg ofert handlowych

-możliwość atakowania botów(barbarzyńców)

Srasznie niepodoba mi się w grze:

-bardzo wymierne korzyści z zakupu waluty premium(co uprzykrza gre normalnym graczom)

-ograniczone poziomy budynków i możliwość posiadania tylko 12 miast



Miłej gry! :)