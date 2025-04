Garrys mod opis i recenzja

Czy chcieliście kiedyś po prostu zabawić się w grze bez żadnych ograniczeń czy poziomów? Jeśli tak to Garrys mod jest dla ciebie stworzone! Drodzy państwo przed wami gra Garry's Mod!!!Gra garrys mod jest grą dość nietypową ponieważ nie ma w niej takiego czegoś jak ograniczenie bądź odblokowywanie niektórych elementów gry w trakcie rozrywki. Garrys mod jest kompletną i stuprocentową piaskownicą która pozwala nam robić kompletnie wszystko. Może to być walka z różnego rodzaju przeciwnikami a może to być budowanie domów a nawet pełnoprawnie sprawnych pojazdów. Jedynym naszym ograniczeniem jest jedynie nasza wyobraźnia.Garrys mod oprócz swojej zawartości posiada dużą otwartość na mody co widać poprzez tysiące modyfikacji usprawniających i urozmaicających naszą rozgrywkę. Mogą to być nowe mapy, npc lub bronie. Kolejnym rodzajem takiej otwartości mogą być fanowskie tryby gry takie jak prop hunt czy murder.Kolejnym ważnym aspektem gry jest możliwość pokazywania swojej wyobraźni innym ludziom na serwerach multiplayer. Czasami jednak można spotkać serwery które opierają rozgrywkę na jednym z modowych trybów gry o których wcześniej napisałem. Cała gra jest wręcz idealnie dopasowana i do gry jednoosobowej jak i tej w grupie znajomych. Pomysły na wspólną rozgrywkę mogą być niezliczone. Jeśli gramy w większym gronie osób to dobrym pomysłem może być walka w grupach z użyciem wszelkiego rodzaju morderczego sprzętu. Natomiast jeśli gramy tylko z jednym bądź dwoma znajomymi, ciekawą propozycją byłoby wspólne konstruowanie różnych machin które potem można zapisać w swoim duplikatorze. Sposoby na rozgrywkę są naprawdę niezliczone i każdy wśród tego na pewno znajdzie coś dla siebie.Dobra... Opowiedziałem o możliwościach gry ale co z tego jeśli nie potrafimy obsługiwać interfejsu? Właśnie ten akapit będzie temu przeznaczony! Zacznijmy od samego startu na naszej pierwszej mapie. Pierwsze co ukazuje się naszym oczom to dziwne niebieskie urządzenie. Jest to gravity gun który pozwala nam manipulować przedmiotami np. Podnosić je, zawieszać w powietrzu itd. Gdy zaczniemy kręcić rolką myszki pokaże nam się reszta naszego ekwipunku którego nie będe omawiał ponieważ jest on oczywisty ( chyba że ktoś nie wie do czego jest pistolet czy karabin).Następną i najczęściej używaną będzie opcja spawnowania określonych itemów i npc który aktywujemy domyślnie literą „Q”. Znajdują się tam również różne narzędzia do zmiany naszego otoczenia np. Narzędzie do zmieniania wagi przedmiotów lub narzędzie do spawania ze sobą dwóch obiektów. Nie będę omawiał tu każdego narzędzia ponieważ jest ich co najmniej szesćdziesiąt i każde z nich pełni kompletnie inną funkcje. Następna rzecz to npc których jest kilka rodzajów. W garrys mod istnieją podstawowe trzy rodzaje npc. Pierwszym są przyjaźni do gracza postacie, drugie to źli do szpiku kości bandyci którzy za wszelką cenę będą chcieli nas stłuc na kwaśne jabłko natomiast trzecim rodzajem są wszelkiego rodzaju stwory i nieumarli którzy napszykszają się obu stronom konfliktu.Pora na recenzje!Garrys mod jest jedną z tych w które zagrywam się bardzo często. Większość czasu w tej grze przegrałem głównie wspólnie ze znajomymi co bardzo dobrze wspominam. Garrys mod jest na pewno ciekawą i wciągającą grą natomiast ma ona dwa następujące problemy. Pierwszym jest dosyć skomplikowane tworzenie i dołączanie do serwera a drugim problemem jest to że gra bez modów najzwyczajniej się nudzi co czasami daje się we znaki. Moja ocena ogólna gry wynosi 7/10 w skali Matiego.PozdrawiamMati8x8