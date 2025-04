Linie w world of tanks na początek #1

stahoojones

W tym artykule, jako doświadczony gracz world of tanks , postaram się przedstawić wady i zalety linii do IS-7

IS-7

IS-7 to rosyjski czołg ciężki X poziomu, który cechuje się m.in : dosyć niewielką pulą hp jak na swój poziom ( 2150 pkt. ) , bardzo wysokiej prędkości maksymalnej bo aż 60 km/h oraz dosyć dobrym uszkodzeniom na minutę oraz na strzał . Jedną z wad czołgu jest bardzo niecelne działo ( 0,4 m na 100 metrów) . Jednak sam czołg jest naprawdę dobrą maszyną o wysokich możliwościach



T-10 ( najlepsza specyfikacja )

T-10 to rosyjski czołg ciężki 9- tego poziomu, wyposażony w działo kalibru kalibru 122 mm . Armata posiada wysoką penetrację na pocisku standardowym , bardzo dobry damage na strzał ale słabą celność. Wieża pojazdu jest bardzo dobrze opancerzona w stosunku do kadłuba który ma jedynie 120 mm grubości . Ciekawostką jest, że armata t-10 ma 340 przebicia na pocisku heat !!!!!



IS-3 (najlepsza specyfikacja )

IS-3 to jeden z najbardziej polecanych czołgów na turnieje 1 na 1, ze względu na bardzo dobrą armatę 122mm z dmg na poziomie 390 pkt uszkodzeń oraz penetrację w wysokości 225 milimetrów które ułatwiają walkę z każdym pojazdem. Dużą zaletą tego pojadu jest wieża oraz pancerz przedni .



IS ( najlepsza specyfikacja )

IS to bardzo nie doceniany czołg ciężki 7 poziomu który ma bardzo dobre działo 122 mm posiadające dobre uszkodzenia i penetrację . Pojazd posiada mało hp ( tylko 1230 ) , jest dosyć powolny , zasięg widzenia bardzo nie domaga a pancerz wieży to tylko 100 milimetrów.



KV 85 (najlepsza specyfikacja ) to bardzo dobry czołg jak na swój poziom . Maszyna posiada dobre działo , dobrą wieżę , niezbyt słaby pancerz kadłuba oraz przyzwoitą mobilność jak na HT' ka tego poziom