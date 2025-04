Medal of Honor: Warfighter - Recenzja

Zapraszam na recenzję gry z świetnej serii jaką jest, Medal of Honor.

"Medal of Honor: Warfighter", to gra wydana w roku 2012, przez DangerClose.



Gra jest kontynuacją gry "Medal of Honor" z roku 2010.

Akcja gry osadzona jest w współczesnych realiach. Podczas rozgrywki wcielamy się w członków grupy szturmowej "Mako", mówię członków ponieważ co jakiś czas zmieniamy charakter, głównie jest to "Preacher" lub "Stump",

w grze pojawiają się również inne postacie z poprzedniej części, min. "Dusty" lub "Mother".





W grze mamy dostęp do trybu single player lub multiplayer, oba są świetne.

Zacznijmy od single player, który jest bardzo ciekawy i różnorodny, są w nim np. pościgi które bardzo polubiłem, autem w grze steruje się wyśmienicie co raczej jest żadkością w grach typu FPS, Misje "stealth" czyli pocichu, również są świetne. Bardzo ciekawą żeczą są sposoby wyważania drzwi które to zdobywamy, w raz z zabójstwami podczas "czyszczenia pomieszczeń" które odbywa się w spowolnionym tempie. Tryb kampani ma jednak pewien minus, albowiem aby ją ukończyć, wystarczyło mi zaledwie 5 godz.



Multiplayer w grze jest również świetny, możemy wcielić się w członka Brytyjskiego SAS-u, lub Amerykańskich SEAL-s. Najlepszym chyba trybem jest "Fire Team" w którym ważna jest praca z partnerem, jak i zespołem, zostajemy również nagradzani za eliminowanie przeciwników, mamy równierz możliwość leczenia towarzysza lub dzielenia się amunicją.



Mi, gra się bardzo spodobała. 9/10.



Pozdrawiam L3M0N666