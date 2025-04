PC złożony za 1500 zł

kobaczek

Nie wiesz jaki sprzęt złożyć majać ograniczony budżet? A może nie chcesz dużo wydać na nowy komputer nie wydając przy tym dużych pieniędzy. Ten artykuł jest dla ciebie!

Przedstawiony komputer został składany z nowych części w kwocie nieznacznie przekraczającej nieznacznie 1500 zł. O to co wybrałem do mojego zestawu:

Procesor- Czyli serce naszego komputerka. Ja postawiłem na procesor ze stajni Intela- PENTIUM G4400 . Procesor jest taktowany @3.3 Ghz, Cache procka to 3MB. Mimo tylku dwóch rdzeni w grach radzi sobie wystarczająco dobrze.

Płyta główna- Przeglądająć różne oferty i opinie myślę, że MSI H110M będzie dobrym wyborem. Mimo, że jest to płyta bardzo tania, oferuje stabilność i gwarancję działania przez parę długich lat. Płyta ma sloty na Ram DDR4.

Karta Graficzna- Jeden z najważniejszych podzespołów każdego PC. Ja stawiam na Sapphire RX 460 OC która ma 2 Gb pamięći GDDR5 i oferuję dobrą wydajność w grach. Jest wydajniejsza od Nvidii 750 Ti

Zasilacz- Szukałem taniego zasilacza, który nie jest na czarnej liście i nie wybuchnie nie paląć tym samym reszty procesorów. Myślę, że OCZ COREXSTREAM 500 W sobie spokojnie poradzi z tym zestawem. Pamiętajmy, że mamy ograniczony budżet

Pamięći RAM- 8 GB to na chwilę obecną standard. Pamięć GoodRam DDR4 8GB 2133 CL15 spokojnie do tego zestawu wystarczy. A jej ilość w dual channel da nam komfort pracy.

Dysk- 3,5-calowy wewnętrzny dysk twardy Toshiba P300 to gwarancja wysokiej wydajności i bezpieczeństwa przechowywania danych. Według opinii dysk jest mało awaryjny i będzie żył przez parę dobrych lat. Prędkość obrotowa [obr./min.]: 7200, Pojemność dysku: 1 TB, Pamięć podręczna: 64 MB, Interfejs: SATA III (6 Gb/s)

Obudowa- Na obudowę przeznaczyłem najmniejszączęść budżetu. Każdy lubi co innego np, kolor, kształt. Ja osobiście wybrałem Obudowa Tracer Go ATX.

Mam nadzięję, że artykuł się przyjmie. Może zrobię kolejne ? Czekam na wasze spostrzeżenia, rady i uwagi. Każdy wartościowy komentarz jest cenny i czegoś uczy. Pozdrawiam wszystkich użytkowników serwisu Gamehag.



/kobaczek