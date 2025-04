Fable Zapomniane Opowieści czy jest nadal lubiana ?

DzikxSila

Grając bardzo dużo razy w właśnie wspomnianą grę jaką jest Fable nie napotkałem wiele błędów ale czy gra jest nadal lubiana ?



Według wielu gra nadal ma potencjał i jest lubiana . W grze gramy z początku młodym heroicznym dzieckiem które z biegiem czasu dorasta i staje się bochaterem . Myślę że jest wielu fanów CRPG-ów tego typu . Ścieżka dobra lub zła to doskonały pomysł w grach wideo . Według mnie autorzy innych CRPG-ów powinni się tym kierować acz kolwiek ze świeżościami . W moich oczach gra nie traci grywalnością , fabułą czy grafiką ponieważ są one świetne . Historia opowiada o dziecku które straciło wioskę rodzinną przez najazd bandytów na nią przy okazji bandyci zabijają wszystkich z wioski nawet ojca tytułowego bochatera fabuła jest na prawdę bardzo dobrze opowiadana i nie można się od tej gry oderwać na wiele godzin.

Fable zapoczątkowało swoją serię w 2005 roku ze studia LionHead Studios . Wydawcą był wtedy Microsoft Studios . Gra na prawdę zebrała miliony pozytywnych uwag .



Gra jak na te czasy ma bardzo małe wymagania dzięki czemu można się cieszyć i nie martwić się że nam nie pójdzie na naszych komputerach. Grafika stoi tam na bardzo wysokim poziomie jak na tamte czasy . Na steam Fable uwagi ma bardzo pozytywne co mnie nie dziwi. Gra nie jest spolszczona w 100% ponieważ brak tam dubblingu ale wydaje mi się że to nie przeszkadza w rozgrywce .



Grywalność tam jest bradzo dobra ale teraz jakie ma wady :



-Bugi różnego typu np. bug na klucze na jednej misji w kamiennej altanie gry kawałek jej przejdziemy i zrestartujemy misję dostajemy coraz więcej kluczy .



-Bug na kasę w każdym mieście możemy coś kupić u zwykłego handlarza , gdy kupimy od niego towar którego ma najwięcej i sprzedamy spowrotem podwoimy zysk.



Myślę że dla jednych to wady a dla drugich zalety . Mi podczas grania to nie przeszkadzało :)



W tej grze jak w każdych RPG-ach pojawiają się bossy to jest już przewidziane . Bossy według wielu w grach powiiny być trudne ale nie za trudne co widać w Fable .

Interfejs postaci jest przejrzysty co według mnie i innych jest sporym pluse

Na poszczególnych mapach bądź miastach inne pory roku









Myślę że mimo upływu lat gra jest nadal lubiana i ciekawa