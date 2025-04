Po krótce opisze dlaczego warto kupić zaca i dlaczego

Siemka



Na celowniku zac-wygram ci gre



Rola:

Jungler/top (jak się nie ma nic lepszego)

Rodzaj:

Tank/Ap (lepszy jest tank)

Koszt IP/PZ:

6300



Zac jest postacią prostą i nie wymagającą dużych umiejętności.

Jedyną umiejętnością ktorą trzeba się nauczyć trafiać to e czyli skok którym jak trafimy w przeciwnika to wchodzi na niego podbicie ale można się tego bardzo łatwo wyuczyć a później jest już z górki. Zac jest postacią która wygrywa team fight'y poprzez wbicie się z e i użycie r które odpycha i podbija przeciwników obok zaca (działa również na miniony). Zaca można zbudować pod tanka ale tez i AP poprzez to że wszystkie jego umiejętności zadają obrażenia magiczne.



Finalna opinia:

Zac jest bardzo mocnym championem i polecam go wszystkim junglerom. Niestety jego koszt jest wysoki ale warto go kupić dla free elo albo dobrej zabawy



Jeśli się wam podoba takie dzieło to możecie mnie wesprzeć w komentarzach i podać kolejnego championa do omówienia ;)