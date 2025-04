Alis.io - Co to jest?

CuntiArtJutJube

Witam, w tym artykule - recenzji, pokaże wam gre alis.io

Alis.io - to kolejna gra io, czy to naprawde kolejna podróbka agar.io?







Oczywiście że tak! ale dużo rzeczy jest dodanych i jest bardziej urozmaicona niż takie agar.io i myśle że lepiej się gra w alis.io niż w takie agar.io - a teraz zobaczycie, co posiada ta gra.







Alis.io posiada dużo trybów, są one takie:





FFA, każdy powinien znać FFA kto gra dużo w gry a jeśli nie to FFA jest normalnym trybem i poprostu kto ma więcej masy, jest lepszy, trybów FFA jest aż 8 ale w porównaniu do innych, jest to bardzo mało.







Instant, instant to prawie taka sama rozgrywka jak FFA lecz jak się rozdzielisz na np: 4 kawałki możesz się odrazu połączyć tak więc jest bardzo prosto zdobyć mase, ale jeśli chcesz zjeść przeciwnika, będzie troche trudno :>







Crazy, crazy to normalne FFA ale jest "Crazy" Crazy w przetłumaczeniu na polski to szalony tryb ale nie wiem czy to coś zmienia ale nie ważne.







Bots, po nazwie można zobaczyć że rozgrywka jest bardzo prosta bo lecą do nas boty, pamiętam ten ból w agar.io jak wszędzie latały boty na party :( teraz ty też możesz mieć swoje własne boty!







TDM, to jest ostatni tryb ale dobra przejdźmy do rzeczy co w tym trybie jest takiego, TDM to jest skrót od nazwy "Team Deathmatch" Team deathmatch jest to rozgrywka gdzie są 3 kolory, czerwony, niebieski i zielony, przykład jest taki że jeśli jesteś zielony i chcesz zjeść zielonego, nie uda ci się to ponieważ jesteś z nim w drużynie i możecie jeść tylko czerwonych i niebieskich.









To by było na tyle w tym artykuło-recenzji mam nadzieję że się spodobało.