GEMER

Cześć. W poniższym artykulę chciałbym przedstawić wam moją wizję na nowe rangi w CS GO. Po więcej zapraszam do właściwego artykułu. Miłego czytania :D

Chciałbym poruszyć pewien temat, który może nie każdemu się spodoba, ale wydaje mi się że byłoby to takie fajne rozwiązanie, oraz pomogłoby to w odseparowaniu graczy którzy potrafią coś grać i od tych którzy jeszcze w tej grze raczkują. Otóż wpadłem na taki hipotetyczny pomysł wprowadzenia 10 nowych rang do CS'a z czego część z nich znajdowały się poniżej poziomu Silvera, cztery kolejne powyżej Globala. Dlaczego tak, a nie inaczej? Są gracze z zakresu Silver- Gold. No czasami też kałach. Gra jednego gracza strasznie różni się od stylu gry drugiego gracza oraz jego skuteczności i sposobie strzelania. Różnica widoczna jest gołym okiem. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to różnica jest może dwóch-trzech rang. Więcej ludzi będący właśnie w goldzie często piszą, że ktoś kto ma golda powinien być skillowo taki jak on. Chodzi im pewnie o to, że gracz, który ma taką samą rangę jak on gra o wiele gorzej od niego. I albo tamten powinien mieć niższą rangę albo on powinien mieć wyższą. Rozumie się poziom graczy na danej randze nie jest sobie równych, ponieważ pomiędzy "rangą m", a "rangą m +" jest niewielkie. Nie dużo trzeba wygrać meczy z rzędu, aby awansować. dodatkowe 6 rang poniżej Silvera byłyby w takim miejscem dla tych świeżo upieczonej graczy CS GO. A byłaby to powiedzmy miedź 1 do miedzi 6 czy jakoś tak.Te osoby poniżej silvera mogłyby odróżnić tych silverów, którzy może prezentują już jakieś podstawy poziomem od tych, którzy dopiero co weszli do CS GO. Gdyby spadł do silvera, nie musiałbym wtedy grać w jednej drużynie z graczami którzy nie zdążyli się jeszcze nauczyć w tą grę grać. Będę mogł sobie grać z tymi z tymi, którzy już coś tam poniekąd potrafią. Jeśli chodzi zaś o rangi powyżej globala, byłoby to pierwsze takie dobre urozmaicenie dalszej gry dla osób, które w globalu są nie wiadomo jak długo oraz też pozwoliłoby odróżnić trochę tych graczy boostowanych, od tych którzy zapracowali sobie na to globala. Global ma naprawdę dobrych graczy, których nudzą matchmakingi, po prostu grają dodatkowo. Takie wprowadziły by taką niewielką motywację dla nich żeby wbić coś więcej niż tego globala. Ponieważ kiedy już go wbije, to zostają jedynie faceity i inne tego typu, gdzie można jeszcze coś zrobić, coś osiągnąć, pograć z imigrantami. Ponieważ jeśli ktoś chce grać na wyższym poziomie niż wygląda, takie inne serwisy tego typu mu to umożliwiają. Natomiast jak miałoby wyglądać, jak miały być nazywać. To pozostaje oczywiście, że wam. Ja nazwałbym je: GLOBAL ELITE MASTER, AIM SHOT MASTER, CS GO MASTER, CS GO LEGEND. Swoje propozycje piszcie w komentarzach. Valve mógłby także pozbyć się boostingu. Współcześnie, gdy ma się cały team, można grać z każdą rangą. Według mnie rozbieżność powinna stanowić maksymalnie 4 rangi. To tyle z mojej strony. Do kolejnego artykułu część.