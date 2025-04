Kot kontra pies - Co to jest?

Pies kontra kot - Co to jest?Pies kontra kot to gra w której kot walczy z psem, kot walczy ś mieciami z kosza a pies rzuca w kota swoimi ko ś ciami.Gra jest na 2 osoby lub 1 oczywi ś cie jak grasz na 1 osobe grasz z komputerem nie powinien być on trudny ale jak nie umie się w to grać to jest całkiem trudno.Gra jest bardzo ś mieszna, jest to gra dla dzieci.Są też moce (tak zwane powerupy) są to: dodanie życia, 2 razy rzucasz (2x throw), rzucenie bomby (Stick bomb) i zwiekszenie zabrania życia (damage) to co rzucasz jest po prostu większe.Gre nagrali: lerrek 123, Gram Dobromirka, Gimper, Kolega Ignacy, Go Action, BlueJaneVids.Zapomniałem dodać że kot i pies rzucają się przez płot i tak troche nie wiedzą do kogo rzucają, ale to przecież gra dla dzieci, czego się spodziewać?Gdy kot lub pies rzucą w siebie i kto ś nie trafi, ten się z niego ś miejeGra została stworzona w 2000 roku co można zobaczyć jak wejdzie się w gre pisze że została ona stworzona w 2000 roku, ale jak na 2000 rok to niezła grafika i chyba nie było żadnych problemów ale wtedy jeszcze w nią nie grałem.Gra miała lepsze wyniki jak nagrał z tej gry Let'sPlay z Kolegą Ignacym statystyki poszły w górę i więcej osób zaczeło w nią grać.Gra ma też muzyke, nie znam jej nazwy ale jak poszukacie głębiej to powininni ś cie znale ś ć bo trudno muzyki nie jest znale ś ć są też specjalne aplikacje na telefon żeby znale ś ć muzyke.Pozdrawiam całą społeczno ś ć gamehag, mam nadzieję że mój artykuł się wam spodobał i czekacie na więcejArtykuł napisał: CuntiArtJutJube