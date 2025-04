Mini Gry

Szczypiorniak Siema.Nie działają mi mini gry, mam napis:Problemy techniczne.itp. Nie wiem, jak długo mam czekać bo chyba to u nich jest problem a nie u mnie. Jeśli u mnie to jak go rozwiązać?

CrystalMag12 Mini Gry są wyłączone od ponad miesiąca ;v Nikt nie wie, kiedy je włączą, supp milczy w tej sprawie ;v

Pako Hej

Chrissu Nie milczymy, zostały wyłączone na czas nieokreślony ;)

Szczypiorniak Co to ma znaczyć, Dla nas, czyli użytkowników strony Gamehag? Był to według mnie główny sposób na zdobycie kamieni dusz, ze względu na to, że zadania za dużą ilość kamieni również nie działają.



AleksisQ No ja tez caly czas czekam na te mini gry.. xd

leszek kicha tym sposobem to do końca życia będziemy zbierać te 2 tyś kamieni zadania się skończyły mini gry się skończyły nie ma możliwości zarabiania diamencików :(

CrystalMag12 Tylko się codziennie logować lipa xd

Szczypiorniak Wymień na coś tańszego i tyle...

andrej997 Czemu są wyłączone

Lastsamurai mini gry wyłączone od 2 miesięcy. nie wiadomo czemu...

daw885 narazie nie działają

Szczypiorniak Temat, chyba do zamknięcia. Wyjaśnione.

Alex29998 No nwmto czy jeszcze beda wgl

adrianwoj11 gry zostały zastąpione na pewien czas przez misje dnia ;)

Vulpixon732 Szczerze, zgaduje że to był celowy zabieg by Gamehag nie poszło z torbami. Bądźmy szczerzy.

Minigry to był cholernie wielki exploit, i sądzę że nie włączą póki sytuacja finansowa nie będzie bardzo stabilna

ryfulec1 mini gry sa bardzo fajne polecam

Splendor007 Nawet nie wiedziałem xd

Enimore Nie wiem czemu nie dzialaj