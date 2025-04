Jak odnaleźć się na Gamehag'u?

Wikaa

Na wstępie powiem wam co trzeba zrobić by zdobyć punkty.

Wiem, że większość wie ale jestem tu dla nowych użytkowników Gamehaga.

Jeżeli nie masz pieniędzy lub nie chcesz jej wydawać wystarczy, że będziesz wykonywał różnorodne zadania.



JAK ZDOBYĆ PUNKTY?

~ Jak wiecie lub nie za mini gry są otrzymywane punkty czyli inaczej KD

~ Zadania nie są trudne

~ Punkty możecie zdobyć również w inny sposób między innymi przez: Korzystanie z ofert.

Gdy chce się wam jeść to zamówcie KFC do domu. Wy nie będziecie głodni i przy okazji zdobędziecie punkty. Widzicie i da się połączyć przyjemne z pożytecznym :)

~ Podpiszcie umowę w NJU mobile lub Play.

~Sprawiając bliskim prezent np. na urodziny lub koszulke w sklepie Koszulkowo również możesz zdobyć punkty.

~ Gdy chcesz kupić mamie, tacie, żonie, cioci komu komukolwiek pralkę na specjalną okazję bo są urodziny,

święta lub mikołaj wystarczy iść do Neonet i już odbierasz 100 kamieni dusz.

~ Kupujesz rzeczy w Empiku? Teraz możesz zebrać punkty za to.



MOŻE CHCESZ WIEDZIEĆ JAK NAPISAĆ ARTYKUŁ BY ZACHĘCIĆ?

~ Napisz fajne teksty :)

~ Nie popełniaj błędów ortograficznych i interpunkcyjnych :):)

~ Pisz krótko i na temat ważne by twój materiał nie był masakrycznie długi

~ Dawaj ciekawe porady

~ Niech twoja praca będzie z pazurem :))



WERSJA MOBILNA

Tak jak możecie już kojarzyć powstała wersja mobilna Gamehag'u. Ale nie będę tu pisać co i jak bo nie ma po co ;)



GDY MACIE JAKIEŚ PYTANIA NAPISZ DO MISTY!

Na początku myślałam, że to takie gadanie skontaktuj się z nami a nie odpiszemy. Lecz ku mojemu zdziwieniu odpisali mi po ok 1-2 dniu. I jednak pomogli. Naprawdę służą wam pomocą a wresztą

Kto pyta nie błądzi!



PODSUMOWUJĄC

Same zalety tej strony. Polecam :)