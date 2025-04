Najlepsze kluby do kariery w FIFIE.

Tryb kariery pozwala nam się wcielić w trenera zespołu i samemu decydować

o decyzjach.Mecze możemy rozegrać ,co za tym idzię mieć wpływ na wynik lib zdać się na proces symulacji ,który sam oblicza prawdopodoby wynik meczu,bierze on pod uwage ocene i umięjętności oraz czy dane spotkanie jest

grane w roli gospodarza czy gościa.

W tym artykule przedstawie liste najlepszych klubów według mnie klubów do tego trybu.Chcę zaznaczyć na samym początku że w tym zestawieniu nie ma

takich klubów jak Bayern,FC Barcelona ani PSG ,ponieważ wszystkie te kluby dominują w swoich ligach oraz mają niesamowicie wielki budżet na transfery,

granie takim klubem jest zbyt łatwe i mało ciekawe.

Miejsce trzecie to Olympique Lyon.Liga francuska od lat jest zdominowana przez klub z Paryża,PSG.Udowodnij we Francji ,że tytuł mistrzowski da się zdobyć nie tylko za pomocą pieniędzy szejków arabskich ,ale również za pomocą talentów z swojej akededemii młodych piłkarzy.Do dyspozycji już na starcie będziesz mieć napastnika światowego formatu Alexandra Lacazette,jest on niesamowitym graczem i gwarantuję jakość w ataku oraz dużo trafieńdo siatki rywala.Z innych graczy tego klubu należy wyróżnić Fekira ,który również jest bardzo utalentowany.Francuz potrafi grać na prawym skrzydle oraz na środku pomocy za plecami Lacazette.Masz jeszcze wielu innych wspaniałych graczy do dyspozycji ,między innymi reprezentanta Polski ,Macieja Rybusa,którym pomimo zmianie pozycji na lewego defensora polecam grać na lewej pomocy bądż skrzydle.Na obrońce jest troche za słaby fizycznie.Natomiast cały klub jest gotowy do walki o krajowe i europejski trofea już w pierwszym sezonie.Na drugim miejscu tegoroczny spadkowicz z Premiel league Newcastle united.Pomimo obniżenia stopnia ligi sroki to nadal świetny klub z ogromnym potencjałem.Odbuduj legęde klubu,wróć do angielskiej ekstraklasy i walcz o trofea.Grając tym klub skup swoje transfery na młodych piłkarzach ,których potem będziesz mógł trenować i rozwijać.Pierwsze miejsce zajmuję Borussia Dortmund.Ten klub nie jest oczywiście ligowym średniakiem ani chłopcem do bicia w lidze ,ani spadkowiczem,więc dlaczego tak dobry klub znalazł się w tym zestawieniu? a no dlatego ,że liga niemiecka jest od wielu lat zdominowana przez Bayern.W Borrusi otrzymasz już na starcie jednego z najlepszych piłkarzy na świecie Marco Reusa,napastnika klasy światowej Aubamayanga ,kompletną defensywe oraz bardzo dużo młodych piłkarzy z ogromnym potencjałem takich jak Mor,Pulisic oraz Dembele.Zostań drugim Kloppem i zaprować czarno-żółtych na szczyt.