Man of War: Vietnam- recenzja

L3M0N666

Witam Chciał bym zrecenzować grę pt. "Man of War: Vietnam".

"Man of War:vietnam" to kolejna odsłona świetnej serii strategicznych gie wojennych jaką jest man of war.

Gra ta została wydana w roku 2011 9 września (w polsce), na stronie Gryonline.pl ma ocenę 5.3, jednak osobiście dał bym jej więcej.

Jest to produkcaj firmy Cenega S.A .W grze przenosimy się do Wietnamu w latach 1957-1975 gdzie aktualnie trwała wojna między USA i wietkongiem, w grze do wyboru mamy obie frakcje, każda oferuje inny tryb rozgrywki. Zazwyczaj kierujemy niewielkim oddziałem ludzi z których każdy ma swoją specjalizacje np. snajper, ładunki wybuchowe lub KM. w niektórych misjach możemy skorzystać ze wsparcia sojuszników, rozgrywka z części Vietnam różni sie od np. Assault Sqad w którym kierujemy dużą ilością żołnierzy, wozami opancerzonymi lub mamy dostęp do artyleri, w Vietnam mamy mocno ograniczoną ilość ludzi i w większości misji musimy działać cicho.

Część Vietnam jest zdecydowanie bardziej wymagająca niż inne części Man of War co wcale nie jest minusem tej gry, powiedział bym nawet iż jest dużym plusem, trzeba uważać na każdego członka drużyny i dobrze przemyśleć karzdy kolejny ruch, umieć wykorzystać specjalne umiejętności każdego żołnieża.

Zdecydowanie jest to gra bardo ciekawa i wciągająca, oczywiście ma swoje minusy jednak nie przeszkadzają one w rozgrywce, lecz największym plusem jest to że jej wymagania sysyemowe są naprawdę niewielkie a gwarantuje świetną rozgrywkę.



Polecam tę grę





Źródła: gryonline.pl