Lukaszz

Witajcie to znowu ja i znowu przybywam do was z recenzja gry na androida. Przed państwem Popcorn Chef

Poopcorn Chef gra wyprodukowana przez studio HEAT9, gre pobrało 1 Milion osób i posiada ona średnią ocene 4,5.

Zacznijmy od gameplauy gra polega na nasypaniu odpowiedniej ilości nieusmażonego popcornu do garnka który po podgrzaniu nie może wypaść poza jego objętość.

Wydaje się proste? Może do póki nie zagracie. Aby nie było za łatwo w grze istnieje kilkanaście rodzajów garnków i każdy z nich potrzebuje innej ilości popcornu. Może się zdarzyć że wraz z nieusmażonego popcornem dodamy zepsuty który nie urośnie po podgrzaniu może to nas zmylić podczas nasypywania.

Grafika jest prosta i kolorowa towarzyszy jej miły soundtrack który umilą nam rozgrywkę.

W przeciwieństwie do wielu gier gdzie zdobywały walutę aby odblokować nowy wygląd tu dostajemy go za osiągnięcia. Przykładowo za zdobycie 5pkt nasz zwykły biały popcorn przemienia się w dziecinne akcesoria takie jak smoczki, pieluchy czy dziecięce twarze. Po odblokowaniu 600 pkt w grze odblokowuje my ghost mode, tryb który pozwala nam zmierzyć się z innymi graczami. Szczerze polecam tę grę jak i poprzednie.

Ogólna ocena 9.5/10

Odjołem 0.5pkt za monotonię po dłuższej kilkudziesięcio minutowej rozgrywce, ale jest to tylko i wyłącznie moje odczucie