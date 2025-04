Light! - recenzja gry na Androida.

Lukaszz

Witajcie dziś zaprezentuje wam recenzję jeden z ciekawszych gier w jaką ostatnio gralem mowa tu o grze Light!. Zapraszam do przeczytania.

Dziś z nudów przeglądałem sklep Play aby znaleźć coś co pomoże mi przetrwać czas w autobusie w drodze do domu. Moją uwagę zwróciła ciekawa grę mowa tu o grze Light wyprodukowana przez studio Youzu Stars, która obecnie znajduje się na 55 pozycji na top Liście, pobrało ja 100000 osób a gra posiada średnią ocenę 4.1



Gdy zaczynamy grę możemy włączyć jeden poziom po jego przejściu odblokowuje my następne (jest ich 4) po ich przejściu zostaje nam odblokowana gra dowolna. W grze wcielamy się w swietlistą kulkę której zadaniem jest przebycie jak najdłuższego odcinka na rzece, dla urozmaicenia rozgrywki dodano świetliste punkty które w grze spełniają rolę waluty. Aby nie było za łatwo musimy unikać różnych przeszkód takich jak liście, belki oraz skaly.

Sterowanie jest intuicyjne polega na naciskanie dowolnego punktu na ekranie. Naszą magiczna kulka porusza się zygzakiem w prawo i lewo naciśnięcie powoduje zmianę kierunku

Za wyżej wymienione złoto możemy odblokować nowy wygląd naszej kulki, światełka jak zwał tak zwał bo na każdej skórce przybiera on inny wygląd.

Warto dodać że w grze znajduje się kilka różnych map na grze dowolnej które generują się losowo, na każdej z nich mamy do czynienia z różnymi przeszkodami.

Grze towarzyszy przepiękna oprawa graficzna i dźwiękowa która nie jest często spotykana w grach na androida. Serdecznie polecam wam w nią zagrać.

Ogólna ocena 10/10