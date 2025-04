Czy to chipsy czy to cola tylko pizdy grają w lol'a :D

Tresh to bardzo fajna postać, więc myślę, że warto w to zainwestować. Wygląd oraz opis tego potwora jest rewelacyjny. Sadystyczny morderca, dręczący dalej ofiary po śmierci, czyli ich dusze.

No on jest spoko ale musisz sam spróbować

Vengan

możesz kupićjak często grałeś blitzrankiem to ogarniesz rzuty kosą czy co to tam jest aczkolwiek jest cięzki do ogarnięcia jeśli chcesz kogoś zestunowaćodrazu