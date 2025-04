Najlepsze mody które zostały grami.

MitrosxD

Modyfikacja to zawartość stworzona przez gracza ,która ma tylko wzbogacać

gre ,ale zdarzają się przypadki gdzie dany mod staje się sukcesem oraz pełną grą.

Najbardziej znany taki przypadek to oczywiście Counter Strike.Początkowo

cs narodził się jako mod do pierwszego Half lifa.Zainteresowało się nim valve

które wspomogło finansowo autorów ,a póżniej wykupiło prawa do csa oraz

zatrudniło ich twórców.Bez tego moda kolejne cześci takie jak Source czy Go

by nie powstały ,e-sport nie był by aż tak popularny ,a valve nie zarabiało grubych pieniędzy na skrzynkach.

Podobnie do counter strike ,przez valve został zauważony potencjał innego moda TeamFortrees.Pierwszy TF był modem do Quake,który powstał w 1996.W 2007 na silniku source zostało wydane już samodzielne TeamFortrees 2 ,które do dzisiaj dzięki świetnej i orginalnej rozgrywce jest jedną z najbardziej ogrywanych gier na steam.

Kolejnym przykładem również zainteresował się valve ,mianowicie chodzi tu Dote 2 która na początku była modem do trzeciego Warcrafta.Podobnie jak w przypadku Tfa i Csa do twórców zgłosiła się firma valve,zaoferowała współprace w kolejnej cześci.Na efekt tej rozmowy musieliśmy czekać do 2009.Kiedy to światło dzienne ujrzała dota 2,stała się ona jednym z najlepszych tytułów gatunku oraz dostrzeżono jej potencjał w E-sporcie.

Garry'S mod,początkowo modyfikacja do Half lifa 2.W 2006 trafiła na steam jako osobny tytuł.Jest to coś w rodzaju narzędzia ,dzięki któremu za pomocą silnika source możemy tworzyć własną zawartość.Na przykład poziomy,postacie,mapy i skrypty.

Dayz ,nadal jest w wczesnym dostępie ale warto o niej coś dodać.

Symulator biegania i zabijania początkowo był modyfikacją do drugiej cześci Army 2,a dokładnie dodatku arrowhead.Pod koniec 2013 roku na steam trafiła gra o tytule Dayz ,jest ona jednak do dzisiaj we wczesnym dostępie.