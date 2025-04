Transformice ;d

Transformice to gra, gdzie tak naprawdę jesteśmy małą myszką i musimy spróbować złapać serek i donieść go do norki. Oczywiście po drodze czekają na nas pułapki i nie zawsze możemy je pokonać sami. :( Do tego potrzebna nam jest dodatkowa myszka, a czasami nawet dwie (są to tak zwani szamani). Ale o tym za chwilę. Gdy do norki dojdziemy pierwsi, otrzymujemy 16 punktów, jeśli drudzy- 14, trzeci-12, a kolejni-10. Ogólnie gra jest na poziomy. Ale teraz o szamanach. Są to ,,osoby’’, które mają takie możliwości, jak na przykład: -stawianie desek (krótkich i długich), -stawianie paczek (dużych i małych). Jest jeszcze dużo innych rzeczy oprócz tych, które wymieniłam, bo nie chcę wypisywać wszystkiego, ale……. xd Ale niektóre przedmioty trzeba zdobyć. Pewnie zapytacie… jak? Otóż jak już pisałam, gra jest na poziomy, a za każdy poziom zdobyty otrzymujemy jeden punkt, za który możemy coś odblokować w umiejętnościach. Dzięki temu stajemy się lepszym szamanem i ratujemy więcej myszek ;d W grze raz na jakiś czas pojawiają się eventy. Powstają mapy, gdzie na przykład teraz musimy zebrać kawałek ciasta (a dokładniej szarlotki) i oddać królowi, który stoi na kraju mapy. Wtedy otrzymujemy ten kawałek ciasta i inne nagrody do ekwipunku. Za dwadzieścia ciast dostajemy odznakę.

Sama gram w Transformice i wiem, że to naprawdę mega gra. Chociaż początki bywały trudne, to teraz nawet dobrze mi idzie. Polecam grę.