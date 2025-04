Heroes V - Recenzja

VeiNaull

Dzisiaj przedstawiam wam piątą odsłone kultowej gry strategiczno turowej.

Krótka historia:

Po tym jak Heroes IV okazał się niewypałem firma 3DO sprzedała prawa do herosów firmie Ubisoft która powierzyła prace nad piątą odsłoną rosyjskiemu studiu Nival Interactive.

Nowi twórcy postanowili stworzyć nowy świat dla nowej części świat Ashan w którym rolę bóstw odgrywają smoki, a każdy smok jest opiekunem innego żywiołu.

Fabuła:

Przygodę zaczynamy podzczas ślubu Izabeli z Nicolajem który zostaje przerwany atakiem demonów Nicolaj stawia czoła kreaturom rozkazuje Godrykowi swojemu podwładnemu zabrać Izabelę w bezpieczne miejsce i strzec jej przed demonami. Resztę musicie dowiedzieć się sami ponieważ nie chce psuć wam rozrywki.

Co oferuje nam gra:

Gra oferuje nam 30 misji w 6 kampaniach które musimy wykonać po kolei , a naszą misją jest to co w każdych herosach czyli zebranie potężnej armi wybierając spośród ponad 200 umiejętności dla swojego bohatera, 170 zdolności jednostek oraz 40 czarów. Oprócz kampani możemy wybrać w jeden z 5 trybów gry wieloosobowej.W grze mamy 6 zamków i ponad 80 jednostek.

Zamki:

-Przystań (Święte Imperium Gryfa - ludzie a ich bogiem jest Elrath smok światła)

-Nekropolis (Nekromanci i nieumarli - ich bóstwem jest Asha-Pająk)

-Lochy (Ygg-Chall - mroczne elfy ich bogiem jest Malassa smok ciemności)

-Sylwan (Irollan - elfy ich bogiem jest Sylanna smok ziemi)

-Akademia (Srebrne Miasta- czarodzieje nie czczą smoków ale mają za patrona Sylatha smoka powietrza)

-Inferno (Sheogh - demony ich bogiem jest Urgash smok chaosu)

Dlaczego warto zagrać:

- gra w 3D

- ciekawa fabuła

- poziom trudności dopasowany do umiejętności

-niskie wymagania



Pozdrawiam.