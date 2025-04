W co grają Polacy?

Leczo

Najbardziej popularne gry w Polsce,lista jest subiektywna jeśli chcesz coś dodać zrób to w komentarzu.

6.Mount and Blade-Ta seria gier w naszym kraju jest naprąwde bardzo ogrywana ,najbardziej wersja ,,Ogniem i mieczen'' oraz ,,Warband''.

W tych grach kierujemy własnym odziałem ,który potem wraz z naszymi postępami zmienia się w armię.Gracz sam decyduję do jakiej frakcji dołączy i komu będzie wierny.W grze będzie nam dane zwiedzać świat,wykonywać misje itp najbardziej ciekawym elementem według mnie jest oblężenie zamku

innej frakcji.Jeśli ktoś nie grał polecam ,naprawdę dobra gra

5.Gothic-Pierwsze cześci w Polsce są kultowe ,pomimo wielu błędów ten RPG pochodzący z Niemiec jest grą dzieciństwa wielu z nas,druga cześć wraz z dlc również była bardzo dobra,trzecia już trochę mniej ,ale nadal była Gothiciem ,natomiast o czwartej chyba każdy woli zapomnięć.Należy też wspomnieć że do dzisiaj są tworzone mody do tych gier,które naprade trzymają poziom niektórych dzisiejszych płatnych dodatków do gier.

4.Skyrim-Kolejny RPG w tym zestawieniu.Ta gra wydana 11 listopada 2011 roku wystarczała na kilkadziesiąt a nawet setki godzin zabawy.Gre rozpoczynamy typowo dla serii ,,The Elder Scrolls'' jako skazaniec.

w intrze gry widzimy udanie się na egzekucje,gracza ratuję atak smoka na miasto Helen,daję mu to szanse na ucieczke.Gracz podejmuję wtedy pierwszy wybór czy uciec z żołnierzem legionu cesarskiego czy innym skazańcem,który okazuję się być powstańcem tak zwanycm ,,gromowładnym''.W samej grzę na pewno nie będziemy się nudzić jest tam

dużó zróżnicowanych zadań.

3.Gta:San Andreas-Jest to najbardziej znana cześć gansterskiej serii w naszym kraju.San Andreas wielkością mapy przebiło swojego poprzednika,Vice city niemal że czterokrotnie.Oprócz głownej osii fabularnej mieliśmy tam mase innych zabaw na przykład granie w koszykówke na Grove,wyścigi uliczne,wojny gangów czy randki z dziewczyną.

Carl Johnoson bardziej znany jako CJ ,po 5 letnim pobycie w Liberty City wraca do Los Santos na pogrzeb swojej Matki,zastaje on swój gang w ruinie,nie może on opuścić miasta przez problemy z policją ,więc postanawia zostać i pomóc w odbudowie Grove.

2.Counter strike-Nie chce tu dzielić graczy 1.6,Source i Go ,więc powiem tu tylko tyle że jest to kultowa seria strzelanek w naszym kraju.Ogólne założenia gry są prawie takie same w wszystkich odsłonach.10 graczy ,2 drużyny po 5 z nich oraz 2 strefy wybuchu do bronienia lub atakowania.

1.Wiedźmiń 3-Ta gra chyba nie wymaga opisu ,ale jeśli ktoś naprawdę nie słyszał o Geralcie z Rivii to nie może się nazwać polskim graczem.Jeśli masz taką możliwość i tego nie zrobiłeś zagraj w tą gre.