Leczo

W tym artykule chciałbym wyrażić swoje zdanie nie opanują świata,co za tym

,co za tym idzię nie pokonają ludzi.Walka z Nieumarłymi to motyw wielu seriali,filmów akcji itp ,ale czy ludzkość naprawdę tak szybko została by pokonana przez plagę zombie?



Moim zdaniem nie ,w większości przypadków zombie jest przedstawiany jako głupie,bezmyślne zwierzę.Człowiek który posiada rozum i podczas walki

z tymi potworami zachowa spokój i opanuje strach raczej wygra z jednym zwykłym zarażonym lub małą grupą.Ludzie szybko przystosowali by się do nowego świata i zasad w nich panujących,między innymi jak walczyć i zabijać nieumarłych.Podstawowe zasady takiego świata to:

1.Mieć grupę zauwanych ludzi ,którym możesz ufać

2.Nie marnować amunicji(jak i innych zapasów) w głupich sytuacjach,jeśli to możliwe lepiej zabić zombie za pomocą broni białej.

3.Lepiej unikać miast,może tam być dużo zapasów ,ale zombie jeszcze więcej.

4.Nigdy nie myśl ,że jesteś bezpieczny w tym świecie zawsze trzeba być czujnym.

Ludzię po długim czasie od wybuchu choroby bedą przystosowani do walki z zombie,bedą też zagrożeniem dla nich.Wieksze grupy zaczną budować osady i społeczeństwo.Rozwój ruszy do przodu.W najlepszym wypadku będzie możliwe storzenie leku lub przeżycie osoby odpornej na ugryzienia.

Kilka mitów na temat zombie.

-Piła łańcuchowa to świetna broń na apokalipse,no jednak nie.Dlaczego?

Jest ona zbyt głośna,przyciąga to nieumarłych.Wysokie obrażęnia zadaję tylko na bliski dystans oraz wymaga paliwa które wtedy będzie bardzo ważne i trudne do zdobycia.

-Bomba atomowa rozwiąże szybko sprawy bardzo szybko,no to też nie prawda.Trzeba przyznać ,żę jest to broń zagłady ,ale ludzi na zombie i zrobiło by to większego wrażenia.Co gorsza mogły by przez zmutować i stać jeszcze groźniejsze.

Zapraszam do dyskusji w komentarzach na temat ,,Czy według ciebię ludzkość przeżyje apokalipsę zombie?'':D