Paladins: Champions of the Realm

Dashi

Paladins to strzelanka typu multiplayer. Przeznaczona została na komputery stacjonarne. Gra na piewszy rzut oka przyciąga graczy. Tylko dlaczego?

Jak wiemy, producentem gry jest Hi-Rez Studios, również znane z gry Smite. Paladins jest jeszcze w fazie beta testów, leczu już zyskało wiele zwolenników i zapalonych graczy. Co czyni tę grę taką dobrą?

Oczywiście gra została świetnie oprawiona graficznie. Przyjemny dla oka animowany styl pozwala zrelaksować się i zmniejsza ryzyko zdenerwowania się dla tych bardziej znerwicowanych graczy.

Gra daje nam dostęp do wielu postaci i ciągle dodawane są nowe. Każdy bohater róźni się całkowicie od innych. Każdy ma swoje specyfikacje, skille, wygląd, przeznaczenie itp. Niby nic nadzwyczajnego, lecz daje nam to możliwość wyróźnienia się sposród innych graczy.

Każda z Paladynów posiada cztery unikalne zdolności. Dwie z nich opierają się na zadaniu obrażeń przeciwnkowi. Trzecia zwiększa naszą mobilność, np. gdy trzeba uciekać, bo przeciwnik okazał się za silny. A czwarta, w zależności od klasy, leczy, daje buffy naszym sojusznikom bądź debuff'uje wroga. Do każdej postaci również możemy skomplementować talie kart, które dają nam dodatkowe umiejętności pasywne, takie jak zwiększenie szybkości przeładowania, zmniejszenie cooldownu itp.

Oczywiście co to za gra multiplayer, bez podziału na klasy? Tutaj mamy 4 podstawowe klasy, czyli:

Tank-odpowiedzialny za kontrole nad punktem, pchaniem przejętego wózka oraz ochroną swoich sojuszników.

Damage- jego zadaniem jest zadanie obrażeń i wyeliminowanie wrogów, przeważnie atakuje przeciwników, gdy ci skupią się na tanku.

Flanker-pełni role atakującego z boku. Naciera na graczy od flanki (stąd jego nazwa) i atakuje znienacka zadając wstępnie duży damage.

Support-Nie odstępuje od tanka, leczy głównie go, ale skupiać musi się też na innych sprzymierzeńcach.

Daje nam to pewną róźnorodność, możemy skupić się na tym, co lubimy robić i grać tak jak chcemy, byle by nie obciążać naszego teamu!

Gra jak narazie posiada dwa tryby gry. Ładunek i Oblężenie.

Oblężenie polega na zdobyciu przez team punktu kontrolnego, na którym pojawi się pojazd, który trzeba eskortować do drugiego punktu znajdującego się tuż przy respawnie przeciwnika. Trudne zadanie, lecz sprawia przyjemność!

Ładunek opiera się na przepchaniu pojazdu przez całą mape do punktu kontrolnego broniąc się przed nacierającymi wrogami.

Bitwy złożone z dwóch pięcioosobowych drużyn nie trwają długo, przeważnie 10-15 minut. Ale zdarzają sie również 30-sto minutowe walki, które dostarczają nam takich wrażeń, że chcemy walczyć dalej.

Potyczki toczą się na róźnorodnych mapach, przeważnie dużych, z otwartym terenem. Piękne widoki, niesamowite budowle, spoty dla snajpera. Znajdziemy na nich wszystko.

Niestety data oficjalnej premiery nie jest jeszcze znana, więc musimy czekać. Gra pochłonęła mnie w wielkim stopniu! Pochłonie również niejednego zapaleńca!

Gorąco polecam tę grę!