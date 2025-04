Fifa Mobile - HIT czy może KIT

DakilPL

Opis gry której prawie nikt nie oczekiwał.

Raczej gra Fifa Mobile nie była oczekiwana przez graczy, ludzie bardziej chcieli grę FIFA 17 na Androidzie. Lecz jednak EA zdecydowało że wypuści Fife Mobile dzięki czemu nie będzie musiało robić na Androida najnowszej 17. Co do grafiki jest ona podobna do FIFA 16 UT, czyli 8 / 10. Mecze są krótkie i jeden gracz rozgrywa jedną połowę a drugi drugą. Sterowanie jest bardzo proste lecz jest problem z tym do kogo podajesz. Zdarzało mi się czasami że podawałem do mojego zawodnika a jednak piłka szła do przeciwnika. Gameplay prezentuje się tak, że można trenować (dostaje się za to coinsy za które można kupować zawodników) oraz rozgrywać mecze online. Gra jednak jest za łatwa, za tutorial dostajecie super karty(ja dostałem czerwoną INGO MARTINEZ). W porównaniu do FIFY 16 UT jest na podobnym poziomie lecz jest lepsza. Za interfejs daje 10 / 10 gdyż bardzo dużo da się z niego odczytać i ma ciemny motyw. Paczek jest bardzo mało (3) za co daje 5 / 10, bo uważam że w innych Fifach było ich więcej. Też jest trochę smutna rzecz z tym że jest energia gdyż inaczej można było by grać długo i nadrabiać.

Ocena końcowa to w takim razie 8 / 10 więc słaba ocena to nie jest lecz inne Fify ocenił bym na 6 / 10.

Mogli się bardziej postarać lecz interfejś oraz czas spotkań wszystko nadrabiają. I nie wiem jeszcze po co dali tą gre na PC gdyż ponoć jest mobile.

Podzielcie się w komentarzach jaki klub wybraliście, jaki jest wasz najlepszy zawodnik oraz od kiedy gracie(ja wybrałem Chelsea).