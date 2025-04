EvoCreo - omówienie i ocena

EvoCreo to gra na urządzenie mobilne. Gra dostępna jest na Andoida, nie mam pewności czy na iOSa też. Grę można porównać do pierwszych gier Pokémon na GBA, np. Pokémon Fire Red. Grę można kupić w sklepie Play w wersji lite za darmo, lub pełnej wersji za PLN. W grze występuje 172 stworków, które są co jakiś czas dodawane.Jak wyżej podałem, w grze występuje 172 stworków, z spośród których wyróżniaja się piątka ,,prehistorycznych" stworków:BrunkTerranoSeaceanVulkanBlixNa wyróżnienie zasługuje również mistyczny Mizan:Bardzo rzadkie są również dwa stworki:Squirian, który ewoluuje w Armight'a:Soleat, ktróry ewoluuje w Solate'a:Te dwa stworki odzwierciedlają światło i mrok (czego można się domyslić).Stworki mogą pojawić się w formie shiny, jednak wtedy dużo trudniej je znaleść.Wszystkie stworki możecie zobaczyć na http://evocreo.wikia.com/wiki/Creopedia.Każdy stworek ma 2 typy, np. mrok i światło (takie połączenie posiada Mizan), czasami jednak stworek ma podwujny typ, czyli np. ziemia i ziemia.Ewolucja w jest czymś naturalnym dla stworków. Ewolucja w EvoCreo wygląda podobnie jak w Pokémonach, czyli w ten sposób że stworek musi osiągnąć dany poziom by ewoluuować, jednak w Pokémonach występuje inny typ ewolucji, ewolucja za pomocą kamienia, ten typ ewolucji jest dużo bardziej podobny do tego w EvoCreo. Dany stworek musi zgromadzić daną ilość danej energii, czyli np. Soleat musi zebrać wystarczającą ilość mrocznej energii by ewoluuować w Solate'a. Stworek może zdobyć energie dostając gemme danej energii żywiołu, można ją np. kupić, albo znaleść. Niektóre stworki ewoluują jednak zwyczajnie przez poziom.Czrnym charakterem jest organizacja zajmująca się modyfikowaniem stworków, ulepszają je dając im nowe ataki i ulepszając statystki, walka z takimi ,,mrocznymi" stworkami jest trudniejsza niż z jakimś trenerem który posiada zwyczajne stworki.Link to podstawa każdego trenera EwoCreo, są one czymś w rodzaju Pokeballa z Pokémonów. Tak jak to było w Pokémonach, Linki mają inne odmiany, np. Plantea Link - działa lepiej na stworki roślinne. Linki możemy wygrać na arenie, kupić, czy znaleść.Walutą w świecie EvoCreo jest złoto, można je zdobyć na wiele sposobów których nie musze tutaj podawać. W EvoCreo jest również waluta prenium - Prime Gemma, można ją znaleść w ukrytych miejscach, lub po prostu kupić. Można za nią kupić rzadkie stworki, avatary i przedmioty.Fabuły nie będę nikomu zdradzał, ale powiem że jest ona podobna jak w Pokémonach. Więcej nic, musicie sami się przekonać.Moim zdaniem gra jest wręcz wspaniała, czasami się powściekałem że nie mogłem pokonać przeciwnika, ale wystarczyła chwilę expienia, a przeciwnik padał. Ogólnie gra nie jest ani za prosta, ani za trudna, dla mnie jest super, przeszłem ją kilka razy, dlatego ocena którą ja przyznaje EvoCreo to 5 gwiazdek na 5 możliwych, czyli max.