Combat arms-recenzja

Hej!

W tym artykule przypomne wam grę Combat Arms, zapraszam do czytania :P

Combat Arms jest to zapomniana gra logiczno-wojenna, która dawniej miała dosyć duży popyt na rynku, dopuki nie wyszła gra CS:GO. Można powiedzieć, że CS zmiotł Combat Arms w świecie wirtualnym. Dobrze, a teraz bardziej dokładnie wytłumacze jakie w tej grze znajdują się tryby. Pierwszym trybem jest granie przeciwko Zombie w kilka, poniżej 10 osób. Celem tego trybu jest dotrwanie do określonego poziomu trudności gdzie jest bardzo trudno i potrzeba jest ciężka broń. Bronie znajdują się w różnych zakamarkach mapy, z czego jedna jest na strychu domu,a druga w piwnicy. To było określenie mapy pierwszej, a teraz powiem wam co i jak się robi na, tzw. "torach". Na poczatkowych poziomach trydności znajdujemy się na górnej części mapy lecz na wyższy poziomie schodzimy na niższy gdzie jest więcej nieumarłych co sprawia, że będą kłopoty, gdyż do gry wchodzi jak ja to mówię "niebieski drongal" o wiele silniejszy od pozostałych i nawet zabicie go tworzy chmurę żrącego gazy co może spowodować naszą śmierć.Jest to mój ulubiony tryb ze względu, że nie trzeba tyle myśleć niż przeciwko prawdziwym ludziom. Kolejny tryb nie trzeba długo tłumaczyć, ponieważ jest to chyba najbardziej znany tryb w tego typu grach, czyli granie przeciwko sobie. Chodzi w nim głownie o to by jedna drużyna szybciej uzyskała daną liczbę zabójstw, m.in. 120, 60, 30.



Z mojej strony to by było tyle. Jeśli chcecie zobaczyć kolejny artykuł z tej serri to piszcie w komentarzch bo jest jeszcze dużo do omówienia

Cześć!:)