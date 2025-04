League of Legends - Sekret Sukcesu

League of Legends jest obecnie najpopularniejszą grą MMO na całym świecie. Każdego dnia miliony osób staczają bitwy na Summoner's Rift, a niektóre osoby, które na początku do LoL'a nie były przekonane, zakładają konta i dołączają do ogromnej liczby przywoływaczy. Czym jest spowodowany tak wielki sukces Ligi Legend i w jaki sposób zyskała tak wielki rozgłos w tak krótkim czasie? Zapraszam do czytania!

League of Legends to sławna gra MOBA - Multiplayer Online Battle Arena, czyli jeden z gatunków gier strategicznych czasu rzeczywistego połączony z elementami MMORPG. I nazywając Ligę swego rodzaju RPG'iem nie powinienem stwarzać żadnych kontrowersji, ponieważ w każdej osobnej rozgrywce zdobywamy doświadczenie, wbijamy poziomy i zyskujemy coraz to lepsze przedmioty. Nie muszę chyba opowiadać o różnych trybach gry i mapach, bo duża ilość graczy w League of Legends pogrywa - ze znajomymi bądź samemu - i sprawia im to wielką frajdę - bądź po prostu kilka razy zagrała, ale może nie przypadła im do gustu. Obecnie na świecie żyje około 7 milionów ludzi, a grający w Ligę Legend stanowią aż 3% populacji. Oczywiście mam na myśli osoby, które mecz odpalają przynajmniej raz na miesiąc, a więc ich liczba to ponad 210 milionów - ponad 210 milionów aktywnych graczy . Są to dane z września 2016 roku, zatem możemy spodziewać się jeszcze większej ilości fanów LoL'a na obecny moment.





Z jednej modyfikacji do gry Warcraft 3: The Frozen Throne - Defense of the Ancients - dzięki Riot Games powstała cała gra, w której online są na tą chwilę miliony osób. League of Legends ma również wielką scenę e-sportową - jeżeli twoim marzeniem było od zawsze zostanie e-sportowcem, masz szansę, aby je spełnić. Gra posiada na obecny moment około 130 postaci, a liczba ta powiększa się co kilka miesięcy.





Szczerze? Nie rozumiem zupełnie osób, które płaczą z powodu community tej gry - że jest takie toksyczne, wszyscy są przeciwko tobie, ty grasz jak bóg, a i tak przegrywasz, że postacie są kompletnie niezbalansowane, a gra nie ma najmniejszego sensu. Jest wiele osób, którzy udowodnili w Solo Queue, że mając dobre umiejętności da się wyjść samemu z tego tępionego przez wszystkich Bronzu, czy Silvera. Radzić z toksycznością można sobie po prostu wyciszając delikwentów, którzy chcą cię zdenerwować. Ponadto nawet z feederami/toxicami w drużynie jesteś w stanie wejść wyżej! Myślisz, że gra się na ciebie uwzięła i zawsze masz tą osobę, która AFK'uje, czy feeduje? To nie zdarza się tylko tobie - prawdopodobieństwo, że w przeciwnym teamie również pojawią się toksyczne osoby jest takie same, jak w twoim. Jeśli więc chcesz zdobyć dobrą dywizję, która będzie cię satysfakcjonować - po prostu naucz się grać. To nie jest proste dla większości osób, ale Liga Legend nagradza cię za wytrwałość, cierpliwość i dyscyplinę. Nie skupiaj się na tym, żeby koniecznie wygrać grę - miej na uwadze cały czas to, aby stawać się coraz lepszym. Z takim nastawieniem każdy jest w stanie wejść przynajmniej do platyny.





Na czym polega sukces Ligi? Wzoruję się na sobie - kocham tą grę z wielu powodów:

Nie jest to Pay2Win, jak większość darmowych MMO;

Ma ogromną różnorodność w wybieraniu czempionów, co sprawia, że każdy znajdzie postać, która mu pasuje, a nawet pokocha nią grać;

Jest połączeniem Massive Multiplayer Online ze strategią i zręcznościówką, czyli moimi ulubionymi gatunkami gier.

Jest tego jeszcze dużo, ale osoby, które grają w League of Legends na pewno będą wiedziały, na czym polega świetność tej produkcji. Ta gra jest po prostu czymś więcej - jesteśmy zmuszeni, aby ujawnić naszą zdolność przywództwa, czy cierpliwości, a do tego dochodzi jeszcze zręczność w palcach i koordynacja. Warto wspomnieć też, że e-sport został oficjalnie uznany za pełnoprawny sport, jaka jest więc różnica między siedzeniem przy komputerze i graniem w piłkę (oprócz tego, że w LoL'u używamy więcej rozumu, a w koszykówce szybkości, precyzji i siły)? A teraz wybaczcie, idę zagrać mecz ;)