Recenzja gry pod tytułem Ikariam

Ikariam , czyli darmowa, przeglądarkowa gra strategiczna, stworzona przez firmę Gameforge, która ma już na swoim koncie wiele innych świetnych gier przeglądarkowych. Motywem przewodnim tej produkcji jest starożytny świat. Odbywamy tu podróż w czasie do wprost do starożytnej Grecji.

Grę rozpoczynamy od przejęcia władzy nad miastem znajdującym się na jednej z niezliczonych wysp. Na naszej wyspie znajduje się również kilka miast należących do innych graczy. Dobre stosunki między nami i innymi mieszkańcami naszej ziemi ojczystej są bardzo ważne, dzięki nim uzyskujemy łatwiejszy dostęp do surowców mineralnych jak i materiałów takich jak drewno, wino, marmur, siarka, kryształ czy choćny złoto. Na wyspie dostępne są tylko dwa rodzaje surowców. Jednym z nich jest drewno, a drugi jest losowy. I tu również bardzo istotną rolę odgrywaja efektowna komunikacja z sojusznikami, ponieważ do dalszego rozwoju potrzebne będą wszystkie rodzaje materiałów i surowców mineralnych, które możemy uzyskać za pomocą handlu. Innym sposobem pozyskiwania tych zasbów jest militarny nacisk na innych graczy. Możemy także zakładać kolonie w odległych rejonach. Obywatele naszego antycznego polis dzielą się na pracowitych rzemieślników, oczytanych myślicieli i wyróżniających się ogromną siła wojowników. Dostępne są następujące rodzaje wojsk : procarze, hoplici, katpulty, moździerze, miotacze ognia, parowe giganty, żyrokoptery, bombardiery, łodzie tworzące flotę etc. Na możliwości władców znacząco wpływają także cuda śwata, świątynie, posągi itp.



Przechodząc do mojej subiektywnej opinii. Gra naprawdę mi się podoba, a zwłaszcza możliwość rozbudowywania swojej potęgi militarnej i gospodarczej, co pozwala na opanowywanie kolejnych polis i tworzenie nowych kolonii. Za duży plus uznaję również to, że cała rozgrywka jest utrzymana w klimacie starożytniej Grecji, który jest dla mnie bardzo ciekawy i interesujący. Do tego interfejs jest prosty i przyjemny.



