Stawki punktowe

a co wydaje ci sie że będą chcieli ci dać 10000 KD za jedno zadanie? Niestety ale trzeba się "namęczyć" i je zdobyć. grosz do grosza a będzie pół kosza.

kreskaczerwo

W sumie mogli by dodać do mobile reklam (tak stawki za reklamy mobilne sa wyzsze ) pozwoliło by to na "OBEJRZYJ REKLAME I ZDOBĄDŹ PUNKTY"