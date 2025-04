Path of Exile - Moja recenzja

HiimKamill



Jedna z najlepszych gier F2P na Steam o ile nie najlepsza. Jedyne co możecie tutaj kupić za prawdziwy hajs to rzeczy wizualne oraz miejsce w skrzynce którego i tak jest sporo. Nie ma nic w stylu exp boost itp. Jak narazie cztery akty, piąty zapowiedziany na pierwszy kwartał 2017 roku. Gra na długie godziny, ciekawe lokacje, endgame. Klimat gry jak na moje bardzo fajny, nie lubię cukierkowych, kolorowych Hack and Slashy. Tutaj jest mrocznie niczym w Diablo 2. Jeśli chcecie pohandlować, wystarczy wejść na stronę poe.trade, gdzie jest mnóstwo ofert od innych graczy. Nasze postacie możemy rozwinąć na MNÓSTWO sposobów. Ilość konfiguracji jest nieograniczona. Jeśli gramy np. tankiem, nie jest powiedzane, że musimy latać z czymś ciężkim, a grając "łuczniczką" możemy zabijać z wielkiego młota. Klasy różnią się tylko miejscem z którego się startuje w drzewku umiejętnośći. Ach tak... drzewko umiejętności. Jeśli ktoś zobaczy je pierwszy raz może się wystraszyć, ale tak naprawdę 5 minut i wszystko ogarnięte. Postacie nie mają jako takich skilli. Skille zdobywamy wkładając gemy do slotów w naszym ekwipunku. I tutaj kolejna świetna rzecz. Gemów jest ogromna ilość+do tego gemy supportowe, czyli wkładamy np. gem na uderzenie kulą ognia, jako support damy, że ta kula ognia będzie o wiele większa i takich konfiguracji możemy zrobić mnóstwo. Na minus brak spolszczenia oraz słaba fabuła. Nie wiem czy jest osoba, która by się nią zachwyciła. Moim zdaniem Diablo 3 nie ma wogóle podejścia do Path of Exile. Wystarczy spojrzeć w opinie, żeby zobaczyć, że mnóstwo osób przeszło z Diabełka na POE. Bardzo polecam, pozycja obowiązkowa dla fanów gatunku Hack and Slash.