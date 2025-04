The Pride of Taern - recenzja

grubas5225

Wspaniała gra przeglądarkowa MMORPG wyprodukowana przez polaków. Gra toczy się w czasach średniowiecznych gdzie świat jest pełny magii, brutalności, braterstwa i zdrady.

Grając wyraziłem podziw dla twórców gry za pomysłowość oraz wspaniałą grafikę oraz płynność jak na przeglądarkę. Świetny system turowy pozwala na szybkie podejmowanie decyzji wyboru ataku oraz obrony. Możliwość gry drużynowej pozwala na pokonanie dużo bardziej potężniejszego przeciwnika z pomocą kolegów lub innych graczy. Nieraz zostałem uratowany przed śmiercią dzięki temu, że "doskoczył" do mojej drużyny inny gracz i pomógł zabić bestie. Ale to i tak musiało powstać bo kto dałby sam rade potężnym bossom tej gry.

Jest 7 klas postaci (barbarzyńca, rycerz, sheed, druid, mag ognia, łucznik, voodoo) i każdy ma inny potencjał. Najbardziej poszukiwany do walk drużynowych jest druid ze względu na możliwość leczenia grupowego (może każdego uleczyć). Świat jest dobrze zbudowany zarówno od strony dialogów, handlu jak i wykonywanych misji czy wspaniałych miejsc (tajemnicze, pełne grozy).

Można wstąpić do gildii lub założyć własną, gdzie można toczyć wojny, czy oferować sojusze. Ciekawą aktrakcją są również pety. Bardzo ułatwiają grę pomagając nam w walce. Chodź gra im wyższy lvl staje się trudniejsza również ma swój urok ponieważ ukazuje nam abyśmy bardziej wymagali od siebie i byli lepiej zoorganizowani. Gra zmusza nas do właściwego podejmowania decyzji i myślenia.

Znajdziemy również w grze wspaniałe przedmioty legendarne (są 4 rodzaje: rary/psychorary, sety, przedmioty epickie oraz rary dla petów), które możemy zdobyć z bossów/czempionów. Są bardzo wyposażone w dobre statystyki i drogie więc możemy je założyć lub sprzedać (pisząc na czacie handlowym) za całkiem pokaźną sumkę złota. Jeżeli chcecie jak najszybciej uzyskać wysoki lvl należy wejść na stronę z informacjami o grze gdzie mamy wypisane dosłownie wszystko questy itd.. Polecam również poszukać w internecie poradników na temat swojej postaci jak rozdawać statystyki, umiejętności itp. Jest wiele atrakcji, których tu nie wypisałem. Dlatego gorąco polecam chociażby do zagrania na próbę.



Pozdrawiam

