czy reworki ostatnich champiów wyszło riotowi na dobre? cz.1

Witam!



W tym artykule chciałbym ogólnie ocenić ostatnie reworki postaci League of legends .Zapraszam do czytania :)

Także moją listę chciałbym rozpocząć od rewoka Yoricka, którym dużo osób nie grało i penie ten powód skłonił riot do zmienienia tej postaci z nadzieją, że zainteresuje się nim dużo osób. Z mojego punktu widzenia ten rework wyszedł im naprawdę dobrze także pod względem Win Rate . Jego teksty i wygląd bardzo mi się spodobała już za pierwszym razem kiedy nim grałem, ale napewno to nie będzie mój main z powodu jego mechaniki, którą średnio lubię

Podsumowując oceniam go na 7/10:P

Kolejnym reworkiem 2016 jest Katarina

Katariną grałem juz na początku mojej przygody z League of legends. Już wtedy wydawała mi się bardzo łatwą i dobrą postacią, ale teraz to już przesadzili :). Jej win rate przekracza już 50 % i myślę że to jest najlepszy rework 2016 . Moje postanowienie noworoczne jest wbić do niej 7lvl bo to jest kosa. Jak najbardziej ją polecam szczególnie tym zaczynającym bo jest bardzo skuteczna .

Podsumowując oceniam ją na 9/10 . Odjąłem jej 1 punkt ze względu widoczności granicy ulta co może pomóc przeciwnikom

Następny w kolejce jest Rengar

Osobiście jest to mój jeden z pierwszych mainów którym gram do dziś .Zmiana jego mechaniki nie do końca wszystkim,pasuje szczególnie tym którzy grywali nim na topie, mnie też bardziej pasowała poprzednia wersja. Obecnie jego win rate na normalach wynosi 57%.Sądzę,że odejdę od niego właśnie z powodu jego reworka

Podsumowując oceniam go na 6/10:(

To było na tyle w tej części mam nadzieję że się spodobało

Cześć!