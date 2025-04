Margonem - Recenzja

KnowYourself32

Margonem - Przeglądarkowa Dynamiczna gra MMORPG!

Margonem jest to polska gra MMORPG która polega na wbijaniu coraz większego poziomu doświadczenia.Poza tym w grze mamy możliwość kupowania ekwipunku dla swojego bohatera,stanie na różnych elitach,elitach 2,herosach oraz tytanach.Zapewniam Wam, że spędzicie przy tej grze mnóstwo godzin oraz uważam, że nawet po odejściu z tej gry będziecie do niej wracali.



Przy rejestracji mamy wybór między 6 profesjami.Magiem,Wojownikem,Łowcą,Tropicielem,Tancerzem Ostrzym i Paladynem oraz musimy dokonać decyzji w wybraniu 1 świata z 13 na którym chcemy grać.Aktualnie w Margonem podczas rejestracji mamy do wyboru między światem Aldous, Tempest, Jaruna, Hutena, Lelwani, Perkun, Tarhuna, Telawel, Zemyna, Zorza, Majuna, Gefion oraz światem Brutal.



W grze mamy też misje, które zlecają nam NPC jeśli spełnimy wymóg do jej odblokowania. Za wykonanie ich zdobywamy punkty doświadczenia,ekwipunek dla naszego bohatera,punkty honoru oraz złoto.



Margonem ma również swoją aplikację na telefony Margonem Mini którą możemy zainstalować przez Google Play oraz App Store.W której możemy wykorzystać naszą staminę która odnawia się 1 co 1 minutę na walki z potworami oraz elitami.Grę można oczywiście pobrać za darmo.



W Margonem pojawiają się również Eventy na przykład takie jak : Wielkanoc,Halloween,Gwiazdka,Wakacje i wiele,wiele więcej na których możemy wykonywać misję,szukać herosów oraz kupować ekwipunek za specjalną walutę dostępną tylko podczas trwania tego eventu.



Moja ocena Margonem.Gra to fajny zabijacz czasu.Posiada ona bardzo ładną grafikę.Mogę ją wam polecić zarówno starszym jak i młodszym bardzo serdecznie.



Moja ocena : 10/ 10